Аким Мангистауской области выступил с обращением к жителям региона

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай призвал жителей региона принять участие во всенародном референдуме, который состоится 15 марта.
В своем обращении глава региона отметил, что каждый гражданин должен проявить свою гражданскую ответственность и сделать выбор по новой Конституции, приняв участие в важном решении, касающемся будущего государства.
Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! Уже через несколько дней наш народ будет отмечать светлый праздник Амал – символ единства, братства и взаимного уважения. В этот же день, 15 марта, состоится важное политическое событие – республиканский референдум. Призываю каждого из вас проявить гражданскую ответственность и принять участие в голосовании, сделав свой выбор по новой Конституции. Давайте вместе формировать справедливое общество, укреплять единство и закладывать основу для устойчивого развития нашего государства, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Также глава региона поздравил жителей Мангистау с наступающим праздником Амал и пожелал мира, благополучия и единства каждой семье.
От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Амал. Пусть наше мирное небо всегда будет ясным, Каспийское море - спокойным, а голубой флаг Казахстана вечно развивается над нашей независимой и процветающей страной, - добавил глава региона.
Комментарии0 комментарий(ев)