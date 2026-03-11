Аким Мангистауской области выступил с обращением к жителям региона

Фото: кадр видео

В своем обращении глава региона отметил, что каждый гражданин должен проявить свою гражданскую ответственность и сделать выбор по новой Конституции, приняв участие в важном решении, касающемся будущего государства.

Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! Уже через несколько дней наш народ будет отмечать светлый праздник Амал – символ единства, братства и взаимного уважения. В этот же день, 15 марта, состоится важное политическое событие – республиканский референдум. Призываю каждого из вас проявить гражданскую ответственность и принять участие в голосовании, сделав свой выбор по новой Конституции. Давайте вместе формировать справедливое общество, укреплять единство и закладывать основу для устойчивого развития нашего государства, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Также глава региона поздравил жителей Мангистау с наступающим праздником Амал и пожелал мира, благополучия и единства каждой семье.