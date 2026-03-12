«Один из важных дней для Казахстана – это референдум» – школьный учитель Жанар Утарбаева

15 марта – один из важных дней для Казахстана. Каждый из нас сможет принять участие в модернизации политической системы государства. Референдум по новой Конституции – это возможность для граждан выразить свою позицию и повлиять на дальнейшее развитие страны. Основной закон определяет ключевые принципы государственного устройства, защищает права и свободы граждан, а также задает направление политических и общественных преобразований, - сказала Жанар Утарбаева.