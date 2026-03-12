Ислям Усенов: «Новая Конституция создаст надежную основу для стабильного и прогрессивного развития Казахстана»

Депутат Актауского городского маслихата Ислям Усенов считает, что новая Конституция станет прочной основой для дальнейшего развития страны. По его словам, обсуждаемый проект Основного закона – это не просто правовые изменения, а стратегический ориентир, который определяет новый этап развития Казахстана. Документ закрепляет защиту прав и свобод граждан в качестве одного из главных приоритетов и формирует надежную основу для стабильного и прогрессивного развития государства.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Конституционные изменения – это не только корректировка текста Основного закона. Речь идет также о повышении культуры государственного управления, укреплении принципов справедливости и усилении доверия между государством и гражданами, - отметил Ислям Усенов.

Депутат подчеркнул, что важно, чтобы каждый житель страны внимательно ознакомился с предлагаемыми инициативами и сделал осознанный выбор.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.