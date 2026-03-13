18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.29
562.92
6.1
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.03.2026, 14:22

ЦКР: Сегодня завершается агитация перед республиканским референдумом

Госинформзаказ 0 490

С полуночи наступает «день тишины». Перед референдумом вступают в силу ограничения на агитацию и публикацию опросов. В ЦКР разъяснили правила «дня тишины» и проведения опросов в день референдума.

Ляззат Сүйіндік
Ляззат Сүйіндік

Агитация завершается сегодня: ЦКР напомнила о требованиях закона перед референдумом.

Член Центральной комиссии референдума Ляззат Сүйіндік напомнила о ключевых требованиях законодательства, регулирующих проведение агитации и публикацию результатов опросов общественного мнения в преддверии республиканского референдума.

По её словам, согласно пункту 4 статьи 7 Конституционного закона «О республиканском референдуме», агитация запрещается в день, предшествующий голосованию, а также непосредственно в день проведения референдума.

«Завтра в 00:00 завершается агитационный период. С этого момента наступает так называемый «день тишины». Это означает, что 14 марта и непосредственно в день голосования 15 марта любая агитация запрещена. Данные требования установлены законодательством и обязательны для соблюдения всеми участниками электорального процесса», — подчеркнула Ляззат Сүйіндік.

При этом ранее размещённые печатные агитационные материалы и плакаты, находящиеся вне помещений для голосования, могут оставаться на прежних местах.

Отдельно Ляззат Сүйіндік остановилась на правилах проведения опросов общественного мнения.

Согласно статье 7-1 Конституционного закона «О республиканском референдуме», такие опросы проводятся с соблюдением требований, установленных Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

В частности, пункт 9 статьи 28 данного закона запрещает публикацию в средствах массовой информации и на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов итогов референдума и иных исследований, связанных с референдумом, в течение пяти дней до дня голосования и непосредственно в день голосования.

«Закон также устанавливает чёткие требования к проведению опросов в день голосования. Они не могут проводиться внутри помещений или пунктов для голосования. Такие опросы допускаются исключительно на выходе из помещений участковых комиссий и только юридическими лицами, которые предварительно уведомили Центральную комиссию референдума», — отметила Ляззат Сүйіндік.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение вышеуказанных требований предусмотрена административная ответственность.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
В частности, пункт 9 статьи 28 данного закона запрещает публикацию в средствах массовой информации и на онлайн-платформах результатов опросов общественного мнения, прогнозов итогов референдума и иных исследований, связанных с референдумом, в течение пяти дней до дня голосования и непосредственно в день голосования. Источник: https://www.lada.kz/gosinformzakaz/150517-tskr-segodnia-zavershaetsia-agitatsiia-pered-respublikanskim-referendumom.html А зачем же тогда печатали как все поддерживают?
13.03.2026, 09:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь