Жители Казахстана отмечают позитивные изменения в Конституции

Член Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области Татьяна Мурадян отметила, что все изменения, внесенные в текст Конституции РК, призваны изменить жизнь казахстанцев к лучшему.

Жительница Актау отмечает, что за 30 лет Казахстан стал замечательной и процветающей страной. Но со временем условия жизни, правила и законы меняются, и эти изменения направлены на улучшение качества жизни граждан. Новый свод законов, с учетом внесенных корректив, гарантирует более счастливое будущее для молодежи и всей страны.

«Я изучила практически каждую строчку новой Конституции и уверена, что внесённые изменения только к лучшему», - делится мнением Татьяна Мурадян.

Она также подчеркнула, что каждый патриот страны должен принять участие в референдуме 15 марта.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.