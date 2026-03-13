Праздник Амал у горы Отпан: фестиваль «Сердце матери — обитель доброты» собрал 10 ансамблей

У подножия горы Отпан сегодня, 13 марта, прошёл фестиваль матерей под названием «Ана жүрегі – мейірім мекен», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В фестивале приняли участие 10 женских ансамблей, прибывших из разных районов области. Они выступили с творческими номерами.

Участницы исполняли народные песни и представили сценические постановки.

Основная цель мероприятия — популяризация национального искусства, пропаганда примера матерей и бабушек, а также укрепление преемственности поколений и широкое распространение народных песен.

Среди участников фестиваля был ансамбль «Асыл әжелер» («Драгоценные бабушки») сельского дома культуры села Бостан. Руководитель коллектива Кырмызы Кожахметова рассказала о творчестве ансамбля и поздравила жителей с праздником.