Новая Конституция и будущее страны: момент принятия решения

В Казахстане остался всего день до референдума по внесению изменений в Конституцию. Это важнейшее политическое событие, которое определит дальнейшее развитие государства, укрепление демократических институтов и защиту прав граждан. Для жителей Мангистауской области, как и всей страны, участие в референдуме становится возможностью напрямую повлиять на будущее страны.

Новая редакция Основного закона

Новая редакция Основного закона направлена на совершенствование системы государственного управления, расширение полномочий парламента и местных органов власти, а также усиление гарантий прав и свобод человека. Особое внимание уделено принципу справедливости, ответственности власти перед обществом и повышению роли граждан в принятии решений.

В Мангистауской области со дня выхода Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева «О проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума» (11 февраля) проходила активная информационно-разъяснительная работа. Были организованы встречи с трудовыми коллективами, общественными организациями, молодежью и жителями населенных пунктов. Представители государственных органов и эксперты подробно разъяснили суть предлагаемых изменений, отвечали на вопросы граждан и напоминали о важности осознанного участия в голосовании.

Эксперты отмечают, что обновленная Конституция призвана создать прочную правовую основу для устойчивого развития страны, укрепления экономики и повышения качества жизни населения. Особое значение придается будущему молодого поколения, которому предстоит жить и работать в условиях новых правовых и общественных реалий.

Референдум — это не просто процедура голосования, а важный акт гражданской ответственности. От выбора каждого зависит, каким будет Казахстан завтра: более справедливым, открытым и устойчивым государством. Именно поэтому участие в референдуме рассматривается как вклад каждого гражданина в общее будущее страны.

Новая Конституция — это шаг к обновлению и развитию, а предстоящий референдум становится тем самым моментом принятия решения, когда общество определяет дальнейший путь государства. Этот шаг состоится уже послезавтра, и казахстанцев призывают сделать его месте.

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.