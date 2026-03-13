Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
13.03.2026, 17:02

Новая Конституция и будущее страны: момент принятия решения

Госинформзаказ

В Казахстане остался всего день до референдума по внесению изменений в Конституцию. Это важнейшее политическое событие, которое определит дальнейшее развитие государства, укрепление демократических институтов и защиту прав граждан. Для жителей Мангистауской области, как и всей страны, участие в референдуме становится возможностью напрямую повлиять на будущее страны.

Новая редакция Основного закона

Новая редакция Основного закона направлена на совершенствование системы государственного управления, расширение полномочий парламента и местных органов власти, а также усиление гарантий прав и свобод человека. Особое внимание уделено принципу справедливости, ответственности власти перед обществом и повышению роли граждан в принятии решений.

В Мангистауской области со дня выхода Указа Главы государства Касым-Жомарта Токаева «О проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума» (11 февраля) проходила активная информационно-разъяснительная работа. Были организованы встречи с трудовыми коллективами, общественными организациями, молодежью и жителями населенных пунктов. Представители государственных органов и эксперты подробно разъяснили суть предлагаемых изменений, отвечали на вопросы граждан и напоминали о важности осознанного участия в голосовании.

Эксперты отмечают, что обновленная Конституция призвана создать прочную правовую основу для устойчивого развития страны, укрепления экономики и повышения качества жизни населения. Особое значение придается будущему молодого поколения, которому предстоит жить и работать в условиях новых правовых и общественных реалий.

Референдум — это не просто процедура голосования, а важный акт гражданской ответственности. От выбора каждого зависит, каким будет Казахстан завтра: более справедливым, открытым и устойчивым государством. Именно поэтому участие в референдуме рассматривается как вклад каждого гражданина в общее будущее страны.

Новая Конституция — это шаг к обновлению и развитию, а предстоящий референдум становится тем самым моментом принятия решения, когда общество определяет дальнейший путь государства. Этот шаг состоится уже послезавтра, и казахстанцев призывают сделать его месте. 

Республиканский референдум, на который вынесен новый вариант Конституции, назначен на 15 марта 2026 года. Всех казахстанцев призывают прийти на участки и проявить гражданскую позицию, опустив заполненный бланк в урну для голосования.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь