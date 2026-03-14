Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.03.2026, 19:37

«Вы получили редкий шанс стать сопричастными к судьбе нашей Родины» – Токаев обратился к молодым казахстанцам

Госинформзаказ 0 676

Президент отметил, что Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер: этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодёжи. Новая Конституция — это, по сути, жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен. Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция — это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперёд, об этом сообщает t.me/aqorda_resmi

Фото Акорды

Токаев К.К.:

«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам.

Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины, к великому делу. Другими словами, вы сможете вписать своё имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудрённые жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны». Ваш выбор, дорогие соотечественники, — не просто галочка в бюллетене, а веское слово за поистине Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса.

Именно вы уже в скором времени возьмёте на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Ваши голоса — это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны».

Президент страны К.К. Токаев также сказал, что сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом.

Мы живём в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум — ещё одна такая уникальная возможность. 15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать своё имя в летопись достижений Казахстана. Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому.

Поэтому я хочу вновь обратиться к нашей молодёжи. Активное участие в референдуме — проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день — это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины.

Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновлённой Конституции продолжит своё поступательное развитие и вскоре займёт своё место среди самых передовых стран мира.

Тогда вы сможете с гордостью сказать: «Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин». Уверен, будущие поколения будут благодарны вам.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь