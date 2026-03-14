«Вы получили редкий шанс стать сопричастными к судьбе нашей Родины» – Токаев обратился к молодым казахстанцам

Президент отметил, что Новая Конституция по своему смысловому наполнению носит поистине народный характер: этот важнейший документ поставлен на службу нашему народу и, прежде всего, подрастающему поколению и молодёжи. Новая Конституция — это, по сути, жизненный путеводитель в руках молодых граждан, которым предстоит строить и защищать нашу страну в надвигающуюся эпоху больших перемен. Поэтому не будет преувеличением сказать, что данная Конституция — это политическая платформа устойчивого развития Казахстана на десятилетия вперёд, об этом сообщает t.me/aqorda_resmi
Токаев К.К.:
«Хочу обратиться ко всем гражданам, особенно к молодым соотечественникам.
Данный проект Новой Конституции адресован, прежде всего, вам. Вы получили редкий шанс отдать свой голос на референдуме и, тем самым, стать сопричастными к судьбе нашей Родины, к великому делу. Другими словами, вы сможете вписать своё имя в историю Казахстана как творцы его Основного закона. Спустя много лет, уже умудрённые жизненным опытом, вы с полным правом сможете с гордостью и во всеуслышание сказать: «Я выполнил свой гражданский долг и внес вклад в принятие Основного закона нашей страны». Ваш выбор, дорогие соотечественники, — не просто галочка в бюллетене, а веское слово за поистине Народную Конституцию. Именно молодым людям предстоит вывести Казахстан на путь устойчивого прогресса.
Именно вы уже в скором времени возьмёте на себя миссию построения общества на основе единства, солидарности, трудолюбия, законопослушания; общества, в котором прочно утвердятся ценности образования, науки, культуры, светскости; общества, где тотальная цифровизация и искусственный интеллект станут неотъемлемой частью повседневной жизни.
Ваши голоса — это акт ответственного, созидательного патриотизма, вашей гражданской зрелости и заботы о будущем страны».
Президент страны К.К. Токаев также сказал, что сегодня свыше 90 тысяч молодых казахстанцев беспрепятственно получают образование за рубежом.
Мы живём в стране, которая предоставляет огромные возможности каждому, и предстоящий референдум — ещё одна такая уникальная возможность. 15 марта каждый наш соотечественник сможет вписать своё имя в летопись достижений Казахстана. Это поистине исторический момент, свидетелями которого выпадает быть не каждому.
Поэтому я хочу вновь обратиться к нашей молодёжи. Активное участие в референдуме — проявление неравнодушного отношения к судьбе своей страны. Ваш голос в этот важный день — это возможность лично участвовать в построении светлого будущего своей Родины.
Пройдут годы, а Казахстан благодаря обновлённой Конституции продолжит своё поступательное развитие и вскоре займёт своё место среди самых передовых стран мира.
Тогда вы сможете с гордостью сказать: «Я лично участвовал в преобразованиях, благодаря которым моя Священная Отчизна достигла таких вершин». Уверен, будущие поколения будут благодарны вам.
Комментарии0 комментарий(ев)