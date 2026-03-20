Президент Казахстана: В новой Конституции мы закрепили развитие человеческого капитала

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость сделать все возможное для повышения качества человеческого капитала, передает Акорда.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями научной общественности в Алматы. На встрече были затронуты вопросы развития науки, передовых технологий и важности развития образования.
– В новой Конституции мы закрепили развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций как стратегическое направление деятельности государства. Теперь мы все обязаны реализовать эту цель. Другого пути нет. Это очень сложная задача, и мы должны это понимать. Для достижения этой цели научное сообщество должно проявить профессионализм, ответственность и патриотизм. Я возлагаю на вас большие надежды, - сказал Президент.
Глава государства также подчеркнул необходимость переосмыслить подходы к системе воспитания подрастающего поколения и поддержке граждан в духе социальной справедливости, созидательного патриотизма и трудолюбия.
Это означает переход от модели патернализма к модели трансформации прогресса, где главным ресурсом становится человек и его способности. Поэтому мы недаром говорим, что изюминка нашей новой Конституции в ее человекоцентричности, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
