В Мангистауской области усиливают меры по противодействию коррупции

Сегодня, 27 марта, под председательством первого заместителя акима Мангистауской области Асхата Оралова состоялось заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции.

В заседании приняли участие члены комиссии, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов.

В рамках повестки дня рассмотрен вопрос о коррупционных рисках в деятельности государственных органов и принимаемых мерах по их предупреждению.

С докладом выступил заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области Куаныш Адилханов, который проинформировал о выявленных нарушениях, системных рисках и результатах проводимой профилактической работы.

В ходе заседания Асхат Оралов подчеркнул, что борьба с коррупцией остается безусловным приоритетом государственной политики и требует системного, принципиального подхода.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев определяет борьбу с коррупцией как ключевое условие построения «Справедливого Казахстана» и принципа «Закон и Порядок». Президент ставит задачи по реформированию системы госзакупок, цифровизации процессов и усилению контроля в квазигосударственном секторе. В этой связи мы обязаны выстроить эффективную и прозрачную работу, в которой не останется места коррупционным рискам. Коррупция – это прямая угроза доверию общества к государству. Мы не имеем права мириться даже с единичными фактами. Каждый руководитель должен понимать, что несет персональную ответственность, - отметил Асхат Оралов.

По итогам совещания первый заместитель акима области Асхат Оралов дал ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение безусловного исполнения выработанных рекомендаций, усиление контроля за недопущением нарушений, снижение коррупционных рисков в сфере государственных услуг и государственных закупок, обеспечение единообразного применения законодательства о государственной службе и строгого соблюдения установленных ограничений, а также усиление персональной ответственности руководителей всех уровней за допущенные правонарушения.

Кроме того, поручено организовать разъяснительные и профилактические мероприятия, а также активизировать работу по формированию антикоррупционной культуры.

Отмечено, что реализация данных поручений находится на особом контроле. Работа по предупреждению коррупции в регионе будет продолжена в системном и принципиальном порядке.