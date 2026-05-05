04.05.2026, 22:54

В Мангистауской области призвали соблюдать культуру поведения на отдыхе

Госинформзаказ 0 208

С началом летнего туристического сезона в Мангистауской области реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение общественного порядка, сохранение уникальных природных ландшафтов и объектов историко-культурного наследия, а также повышение уровня безопасности отдыхающих на всех туристических территориях региона. Усиление контроля обусловлено необходимостью формирования культуры ответственного и экологичного туризма, а также предотвращения правонарушений, наносящих ущерб окружающей среде и имиджу области, сообщает Центр общественных коммуникаций.
 

Фото из архива сайта Lada.kz
В последнее время в социальных сетях и по итогам мониторинга фиксируются факты недопустимого поведения в местах отдыха, включая проведение несанкционированных мероприятий, использование чрезмерно громкой музыки, загрязнение территорий, а также нанесение надписей и повреждений на природные и исторические объекты. Подобные действия наносят прямой ущерб экосистеме региона, разрушают уникальные природные комплексы и подрывают туристическую привлекательность Мангистауской области.

Правоохранительные органы и уполномоченные государственные структуры предупреждают, что за указанные правонарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Согласно статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей, при повторном нарушении в течение года — 30 МРП. В случаях порчи природных и историко-культурных объектов, включая нанесение надписей и рисунков, действия квалифицируются как вандализм и подпадают под статью 294 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающую наказание вплоть до лишения свободы.

В целях профилактики правонарушений в туристических зонах на постоянной основе проводятся рейдовые и разъяснительные мероприятия с участием правоохранительных органов. Практика показывает, что меры контроля носят не формальный, а системный характер. Так, в минувшие выходные на территории природного объекта «Айракты» был выявлен очередной факт нарушения — организован частный выезд с проведением семейного мероприятия. По данному факту нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафа в соответствии со статьей 505 КоАП РК. Следует отметить, что в соответствии с распоряжением акима области территория «Айракты» отнесена к природному заказнику, где установлен особый режим охраны природных, исторических и ландшафтных объектов, исключающий подобные формы использования территории.

Правоохранительные органы призывают жителей и гостей области соблюдать культуру отдыха: не оставлять после себя мусор, бережно относиться к природным территориям, не наносить надписи и рисунки на скалах и иных объектах, не нарушать тишину и общественный порядок. Любые нарушения установленных правил будут пресекаться в строгом соответствии с законом. Ответственное поведение каждого - залог сохранения уникальной природы Мангистауской области.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

