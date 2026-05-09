В Мангистау почтили память героев Великой Отечественной войны

9 мая, в День Победы, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Вечный огонь» в Актау, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, и отдали дань уважения ветеранам, чьи мужество, стойкость и самоотверженность стали символом истинного патриотизма и беззаветного служения Родине.

В церемонии приняли участие ветераны тыла, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Наталья Дементьева, депутаты областного и городского маслихатов, представители интеллигенции, военнослужащие, а также жители города.

После памятного мероприятия Нурдаулет Килыбай посетил дом единственного в регионе ветерана Великой Отечественной войны Ольги Платоновны Заривняк и передал поздравления от имени Президента страны.

Обращаясь к ветерану, аким области выразил искреннюю признательность за проявленные в годы войны мужество и силу духа.

Ваш подвиг - бесценное наследие для будущих поколений. Благодаря героизму фронтовиков и тружеников тыла сегодня мы живём под мирным небом, укрепляем независимость страны и воспитываем молодёжь в духе уважения к истории и любви к Отечеству. Ваш жизненный путь навсегда останется примером истинной доблести и преданности Родине. Пусть рядом всегда будут забота близких, тепло родного дома и радость детей и внуков, — отметил Нурдаулет Килыбай.

В этом году Ольге Платоновне исполнится 99 лет. В годы войны она участвовала в партизанском движении на территории Беларуси и служила связисткой.

Память о подвиге поколения победителей навсегда сохранится как символ несокрушимой силы духа, единства и верности своей стране.