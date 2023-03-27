Аким Каракиянского района встретился с безработными, перекрывшими дорогу

Несмотря на разъяснительную работу местных исполнительных органов о том, что трудоустройство в нефтегазовую отрасль ведется согласно имеющимся вакансиям в нефтяных компаниях, пришедшие потребовали немедленного трудоустройства и перекрыли дорогу, ведущую к нефтепромыслу №6 села Жетыбай, организовав незаконную акцию протеста, тем самым нарушив общественный порядок и ограничив свободу передвижения транспорта и людей.



В настоящее время с участниками незаконной акции протеста разъяснительную работу ведут аким Каракиянского района К. Беков и руководитель управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области А. Шопанов.



Аким района Кыдырберды Беков призвал собравшихся продолжить разговор в здании дома культуры села Жетыбай, отметив, что местными исполнительными органами на постоянной основе ведется работа по решению вопросов занятости населения. Как подчеркнул Беков, безапелляционные требования собравшихся необоснованны, так как невозможно одномоментно трудоустроить всех жителей района в нефтегазовую отрасль, и нужно использовать все возможности, предлагаемые Центром занятости населения.



По итогам 2022 года в Центр занятости населения Каракиянского района обратилось 3 349 человек из числа безработных, из них - 2 938 человек охвачены активными мерами занятости. Всего трудоустроено 1 909 человек (1 480 человек направлены на постоянные рабочие места, 429 человек - на субсидируемые рабочие места), 1 029 человек охвачены другими активными мерами занятости.



Всего по району создано 1 426 рабочих мест. Из них 721 - постоянные рабочие места.



Кроме того, согласно региональной карте создания рабочих мест на 2023 год, по Каракиянскому району планируется трудоустроить 3 287 человек (постоянных - 2 748, временных - 539). Из них около 600 человек будут привлечены к активным мерам занятости. В этом направлении из бюджета выделено 708 млн. тенге.



С начала 2023 года в центр занятости обратилось 887 человек, из них - 493 человека на сегодняшний день охвачены активными мерами занятости. Трудоустроено 362 человека (на постоянные рабочие места направлено 129 человек, на субсидируемые рабочие места - 233 человека).



В 2022 году на реализацию проекта «Жумыс жасаймын» было выделено 285,3 млн. тенге, трудоустроено 106 человек. В 2023 году выделено 227 млн. тенге. В настоящее время продолжают работу 109 человек.



Пресс-служба акимата Каракиянского района