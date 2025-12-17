Студенты из Мангистау стали бронзовыми призерами чемпионата «BRICS Skills Competition-2025» в Китае

В городе Шаоян Китайской Народной Республики в рамках «2025 China Grand Final» 15 декабря завершился международный чемпионат «BRICS Skills Competition», по итогам которого команда студентов из Мангистау заняла призовое место. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

Фото управления образования Мангистауской области

Международный чемпионат «BRICS Skills Competition» проходил с 10 по 15 декабря в городе Шаоян Китайской Народной Республики.

В мероприятии приняли участие 82 команды из Казахстана, Китая, Индии, России, Бангладеш, Лаоса, Ганы, Нигерии, Руанды и Южной Африки.

В министерстве просвещения РК отметили, что данный чемпионат является важной международной площадкой для оценки современных технологий и цифровых компетенций будущих специалистов.

Благодаря высокому уровню технической подготовки и слаженной командной работе команда студентов из Мангистау вошла в число лучших. В международном финале по направлению BRICS-FS-16 / Internet of Things (Интернет вещей) команда, представлявшая Казахстан, завоевала бронзовую медаль. Это достижение является наглядным подтверждением того, что отечественные организации технического и профессионального образования готовят специалистов в соответствии с международными стандартами, - отметила заместитель директора департамента технического и профессионального образования министерства просвещения Акзира Касымова.

Призёрами стали студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова – Сундет Баянов, Ануар Рамазан, руководитель команды – Адилбай Жаксылық. В ходе международного финала участники выполняли сложные практические задания по направлению «Интернет вещей», продемонстрировав профессиональные навыки в проектировании, программировании и интеграции смарт-систем.

