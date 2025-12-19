Face ID, теннисный корт и четыре спортзала: что предлагает открывшаяся в Актау новая школа

Новое учебное заведение, открытое сегодня, 18 декабря, в 16 микрорайоне, по уровню оснащения уже сегодня может конкурировать с ведущими образовательными учреждениями страны. Объект возведен в рамках крупного инфраструктурного проекта, призванного решить проблему переполненности школ в микрорайоне, сообщает Lada.kz.
Изначально срок реализации проекта составлял 24 месяца, однако строительство было завершено значительно раньше – примерно за год и четыре месяца. Это позволило ускорить ввод средней общеобразовательной школы №35 в эксплуатацию и своевременно подготовить ее к приему учеников.
Общая площадь учебного заведения превышает 15 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрено 77 учебных кабинетов, что позволяет организовать полноценный учебный процесс для большого количества детей без перегрузки классов.
Заказчиком строительства выступил фонд Samruk-Kazyna, а подрядные работы выполняло ТОО «Альянс LTD». Компания отвечала за полный цикл строительных работ, включая возведение здания, прокладку инженерных сетей и асфальтирование территории 16 микрорайона.
По словам руководителя подрядной организации Аскара Керелбаева, при реализации проекта особое внимание уделялось качеству строительства, функциональности объекта и созданию комфортной и безопасной среды для детей.
Школа рассчитана на 1500 учеников. Обучение ведётся на казахском языке, а педагогический коллектив полностью укомплектован местными специалистами. Прием учащихся планируется после зимних каникул.
По оценке специалистов, открытие школы на 100% решит проблему переполненности учебных заведений в данном микрорайоне.
В школе внедрена многоуровневая система безопасности:
Учебное заведение оснащено по современным образовательным стандартам:
Для начальных классов предусмотрены специальные обучающие зоны с наглядными пособиями – «юные биологи», «юные физики», исследовательские пространства.
Каждому ученику предоставлены индивидуальные шкафчики, как в американских школах, где можно хранить учебники и личные вещи.
В школе есть душевые, кабинеты психолога, логопеда и социального работника, а также условия для инклюзивного обучения и детей с особенностями развития.
На территории школы оборудованы:
Вся территория микрорайона полностью заасфальтирована и обеспечена инженерной инфраструктурой.
В школе предусмотрены:
В церемонии открытия новой школы принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил педагогов и учеников с началом работы современного образовательного учреждения.
В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе поэтапно строятся школы современного образца. Эта инициатива открывает детям путь к получению качественного образования и помогает раннему выбору будущей профессии. Новые школы должны стать не просто образовательными учреждениями, а пространством для раскрытия способностей и всестороннего развития учащихся, - отметил глава региона.
Новая школа стала не просто учебным заведением, а полноценным образовательным хабом, ориентированным на развитие, безопасность и комфорт детей. Проект демонстрирует, каким может быть современное образование в регионах, и задаёт высокую планку для будущих социальных объектов.
