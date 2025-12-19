Face ID, теннисный корт и четыре спортзала: что предлагает открывшаяся в Актау новая школа

Новое учебное заведение, открытое сегодня, 18 декабря, в 16 микрорайоне, по уровню оснащения уже сегодня может конкурировать с ведущими образовательными учреждениями страны. Объект возведен в рамках крупного инфраструктурного проекта, призванного решить проблему переполненности школ в микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ТОО «Альянс LTD»

Изначально срок реализации проекта составлял 24 месяца, однако строительство было завершено значительно раньше – примерно за год и четыре месяца. Это позволило ускорить ввод средней общеобразовательной школы №35 в эксплуатацию и своевременно подготовить ее к приему учеников.

Общая площадь учебного заведения превышает 15 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрено 77 учебных кабинетов, что позволяет организовать полноценный учебный процесс для большого количества детей без перегрузки классов.

Заказчиком строительства выступил фонд Samruk-Kazyna, а подрядные работы выполняло ТОО «Альянс LTD». Компания отвечала за полный цикл строительных работ, включая возведение здания, прокладку инженерных сетей и асфальтирование территории 16 микрорайона.

По словам руководителя подрядной организации Аскара Керелбаева, при реализации проекта особое внимание уделялось качеству строительства, функциональности объекта и созданию комфортной и безопасной среды для детей.

Школа рассчитана на 1500 учеников. Обучение ведётся на казахском языке, а педагогический коллектив полностью укомплектован местными специалистами. Прием учащихся планируется после зимних каникул.

По оценке специалистов, открытие школы на 100% решит проблему переполненности учебных заведений в данном микрорайоне.

В школе внедрена многоуровневая система безопасности:

установлено 98 камер видеонаблюдения внутри и снаружи здания (кроме санитарных зон);

действует система Face ID, позволяющая фиксировать вход учеников и сотрудников;

доступ посторонних лиц строго ограничен.

Учебное заведение оснащено по современным образовательным стандартам:

кабинеты робототехники и STEM-лаборатории;

лаборатории по физике, химии, биотехнологиям и нанотехнологиям;

интерактивные доски, компьютеры и принтеры в каждом учебном кабинете;

крупный 3D-принтер в библиотечном блоке.

Для начальных классов предусмотрены специальные обучающие зоны с наглядными пособиями – «юные биологи», «юные физики», исследовательские пространства.

Каждому ученику предоставлены индивидуальные шкафчики, как в американских школах, где можно хранить учебники и личные вещи.

В школе есть душевые, кабинеты психолога, логопеда и социального работника, а также условия для инклюзивного обучения и детей с особенностями развития.

На территории школы оборудованы:

четыре спортзала (два для младших классов, один для среднего и один для старшего звена);

футбольное поле;

баскетбольная и волейбольная площадки;

теннисный корт;

игровые зоны и МАФы для младших школьников.

Вся территория микрорайона полностью заасфальтирована и обеспечена инженерной инфраструктурой.

В школе предусмотрены:

коворкинг-зоны;

игровые комнаты для дошкольных и нулевых классов;

мастерские культуры питания с полноценной кухней и современным оборудованием;

зоны отдыха для учащихся.

В церемонии открытия новой школы принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил педагогов и учеников с началом работы современного образовательного учреждения.

В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе поэтапно строятся школы современного образца. Эта инициатива открывает детям путь к получению качественного образования и помогает раннему выбору будущей профессии. Новые школы должны стать не просто образовательными учреждениями, а пространством для раскрытия способностей и всестороннего развития учащихся, - отметил глава региона.

Новая школа стала не просто учебным заведением, а полноценным образовательным хабом, ориентированным на развитие, безопасность и комфорт детей. Проект демонстрирует, каким может быть современное образование в регионах, и задаёт высокую планку для будущих социальных объектов.

*На правах рекламы