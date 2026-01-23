На изъятые у коррупционеров деньги в Бейнеу построят две школы

В Бейнеуском районе запланировано строительство сразу двух объектов образования. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима области Нурдаулета Килыбая, который 22 января ознакомился с проектом возведения новой школы в селе Толеп, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

В населенном пункте запланировано строительство современной школы на 200 мест. Новый объект призван решить проблему нехватки ученических мест, повысить качество образования и создать комфортные условия для обучения детей. Проектом предусмотрено возведение школы в соответствии с современными требованиями с полным оснащением необходимой инфраструктурой для учащихся и педагогов.

Социальный объект будет построен за счет возвращенных государству активов. Согласно плану, строительные работы начнутся уже в феврале, а ввод школы в эксплуатацию намечен до конца текущего года.

Кроме того, в 2026 году в селе Есет Бейнеуского района также стартовало строительство школы на 100 мест, что позволит дополнительно снизить нагрузку на действующие образовательные учреждения.

В ходе ознакомления с проектами глава региона подчеркнул, что качественное и своевременное строительство социальных объектов, особенно в сфере образования, является одним из приоритетных направлений развития Мангистауской области.

Напомним, это не первые учебные заведения, построенные в регионе за счет фонда, сформированного из денег, изъятых у людей, совершивших коррупционные преступления.

Для справки

Возвращенные государству активы – это имущество (деньги, недвижимость, ценные бумаги, транспорт, драгоценности и т.д.), которое было незаконно приобретено или выведено из страны и теперь возвращается в собственность государства, часто через специальные фонды, с целью управления, реализации и инвестирования в социальные проекты, как, например, в Казахстане, где их направляют в Спецгосфонд для дальнейшего распределения и использования.