18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.71
591.43
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.01.2026, 20:00

На изъятые у коррупционеров деньги в Бейнеу построят две школы

Образование 0 727 Наталья Вронская

В Бейнеуском районе запланировано строительство сразу двух объектов образования. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима области Нурдаулета Килыбая, который 22 января ознакомился с проектом возведения новой школы в селе Толеп, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

В населенном пункте запланировано строительство современной школы на 200 мест. Новый объект призван решить проблему нехватки ученических мест, повысить качество образования и создать комфортные условия для обучения детей. Проектом предусмотрено возведение школы в соответствии с современными требованиями с полным оснащением необходимой инфраструктурой для учащихся и педагогов.

Социальный объект будет построен за счет возвращенных государству активов. Согласно плану, строительные работы начнутся уже в феврале, а ввод школы в эксплуатацию намечен до конца текущего года.

Кроме того, в 2026 году в селе Есет Бейнеуского района также стартовало строительство школы на 100 мест, что позволит дополнительно снизить нагрузку на действующие образовательные учреждения.

В ходе ознакомления с проектами глава региона подчеркнул, что качественное и своевременное строительство социальных объектов, особенно в сфере образования, является одним из приоритетных направлений развития Мангистауской области.

Напомним, это не первые учебные заведения, построенные в регионе за счет фонда, сформированного из денег, изъятых у людей, совершивших коррупционные преступления.

Для справки

Возвращенные государству активы – это имущество (деньги, недвижимость, ценные бумаги, транспорт, драгоценности и т.д.), которое было незаконно приобретено или выведено из страны и теперь возвращается в собственность государства, часто через специальные фонды, с целью управления, реализации и инвестирования в социальные проекты, как, например, в Казахстане, где их направляют в Спецгосфонд для дальнейшего распределения и использования.

2
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь