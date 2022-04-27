Казахстанцы подали более 11 тысяч заявлений на государственную регистрацию залога онлайн

Фото пресс-службы ведомства

С момента запуска пилотного проекта казахстанцами было подано 11 515 заявлений на государственную регистрацию залогов. Из них через «Отбасы банк» - 6 429, АО «Народный банк Казахстана» - 2 629, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» - 2 457.



Теперь банки направляют в госкорпорацию на электронную регистрацию договора залога недвижимого имущества с применением технологии Blockchain. Срок оказания услуги сократился с трёх рабочих дней до одного рабочего дня. За счёт автоматизации процесса правового анализа время от момента подачи банками заявки до регистрации составило три минуты. Полностью исключен человеческий фактор. Через автоматизацию процесса правового анализа было подано 2591 заявление.



Если раньше при регистрации договора залога в банке клиент должен был взять его и отнести в ЦОН для регистрации, а после взять справку об обременении и предоставить её в банк вместе с зарегистрированным договором, то теперь благодаря технологии Blockchain этот процесс автоматизирован.



Таким образом, результат государственной услуги всегда доступен получателям в личном кабинете портала egov.kz, и нет необходимости обращаться в Госкорпорацию за получением подтверждающих регистрацию документов.



Правительство для граждан также напоминает, что через портал eGov можно получить следующие услуги по недвижимости онлайн:



- регистрация возникновения юридических притязаний;

- регистрация прекращения юридических притязаний;

- регистрация залога, ренты, пользования;

- регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора;

- регистрация перезалога;

- регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права;

- регистрация уведомления о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке;

- регистрация уведомления о торгах;

- регистрация прав при реорганизации юридического лица (уступки права требования по договору займа).

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.