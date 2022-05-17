Почти 18 тысячам человек повысили пособия в Мангистау

Иллюстративное фото

В частности, по потере кормильца надбавки получают 2836 человек, по утрате трудоспособности – 4367, а по уходу за ребёнком выплаты положены 10773 женщинам.



Специалист пояснила, что в проекте бюджета, утвержденном Мажилисом Парламента РК, с 1 апреля текущего года на усиление социальной поддержки граждан дополнительно выделено 185 млрд тенге.



- Из госфонда социального страхования на соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности выделено 28 млрд тенге, оплата увеличилась с 81210 до 84353 тенге. Получающим пособия в связи с потерей кормильца добавили 2855 тенге, на эти цели выделили 19 млрд тенге. Еще 206 млрд тенге выделены на надбавки к пособиям по уходу за ребенком до 1 года. В настоящее время средний размер выплат 385 тысячам работающих женщин составляет 43901 тенге в месяц, - проинформировала Гульбаршын Гайыпкызы.



Заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области Айжамал Калмагамбетова на брифинге рассказала о размерах других пособий. По её информации, в области пенсии и пособия получают более 200 тысяч человек. 34097 семей получают пособия как семьи, имеющие четырех и более детей.



С 1 апреля 2022 года:



1. месячный расчётный показатель - 3180 тенге (3063);

2. минимальная пенсия - 48032 тенге (46302);

3. минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге (19450);

4. прожиточный минимум - 37 389 тенге (36018);

5. минимальная заработная плата составляет 60000 тенге (60000).

В 2022 году максимальный доход для назначения пенсии не должен превышать 46-кратного МРП, то есть 146 280 тенге. На 01.01.2022 года - 140898 тенге.



- Выросли и государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца. К примеру, пособие инвалидам общего заболевания 1 группы увеличилось с 69155 до 71 787 тенге. Единовременное пособие при рождении одного ребенка с апреля увеличилось с 116394 до 120840 тенге, на четвертого ребенка - с 192969 тенге до 200340 тенге, - рассказала Айжамал Калмагамбетова.



По информации участвовавшего в брифинге заместителя директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» по Мангистауской области Улана Нурлыбаева, в социальной сфере госкорпорация оказывает 44 вида госуслуг, в том числе 14 через электронный портал Egov.kz. Это базовая пенсионная выплата, социальное пособие по инвалидности, пособие по случаю потери кормильца, пособие лицам, воспитывающим детей-инвалидов и др.



Отмечено также, что многодетным матерям, награжденным в этом году подвесками "Алтын алқа", "күміс алқа" либо получившим ранее звание матери-героини, награжденным орденами "Материнская слава" 1 и 2 степени, назначены государственные пособия и 10 видов специальных государственных пособий. Их они будут получать через портал электронного правительства.



- Помимо этого, население может подать документы на единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года. В этом году планируется назначение единовременной выплаты на погребение, - говорит Улан Нурлыбаев.



Он добавил, что для получения всех этих выплат номера мобильных телефонов получателей должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Базе мобильных граждан, то есть единой базе номеров мобильных телефонов пользователей, необходимых для оказания государственных услуг.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.