«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Мая
+17...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.79 KZT
  • €1 = 453.35 KZT
  • 1 RUB = 6.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:53

Просмотров: 4

Почти 18 тысячам человек повысили пособия в Мангистау

С начала апреля текущего года надбавку к пособию будут получать 17 976 жителей региона. Об этом на брифинге в областном центре общественных коммуникаций сообщила главный специалист филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Мангистауской области Гульбаршын Гайыпкызы.

Иллюстративное фото
В частности, по потере кормильца надбавки получают 2836 человек, по утрате трудоспособности – 4367, а по уходу за ребёнком выплаты положены 10773 женщинам.

Специалист пояснила, что в проекте бюджета, утвержденном Мажилисом Парламента РК, с 1 апреля текущего года на усиление социальной поддержки граждан дополнительно выделено 185 млрд тенге.

- Из госфонда социального страхования на соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности выделено 28 млрд тенге, оплата увеличилась с 81210 до 84353 тенге. Получающим пособия в связи с потерей кормильца добавили 2855 тенге, на эти цели выделили 19 млрд тенге. Еще 206 млрд тенге выделены на надбавки к пособиям по уходу за ребенком до 1 года. В настоящее время средний размер выплат 385 тысячам работающих женщин составляет 43901 тенге в месяц, - проинформировала Гульбаршын Гайыпкызы.

Заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Мангистауской области Айжамал Калмагамбетова на брифинге рассказала о размерах других пособий. По её информации, в области пенсии и пособия получают более 200 тысяч человек. 34097 семей получают пособия как семьи, имеющие четырех и более детей.

С 1 апреля 2022 года:

1. месячный расчётный показатель - 3180 тенге (3063);
2. минимальная пенсия - 48032 тенге (46302);
3. минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге (19450);
4. прожиточный минимум - 37 389 тенге (36018);
5. минимальная заработная плата составляет 60000 тенге (60000).
В 2022 году максимальный доход для назначения пенсии не должен превышать 46-кратного МРП, то есть 146 280 тенге. На 01.01.2022 года - 140898 тенге.

- Выросли и государственные социальные пособия по инвалидности и по потере кормильца. К примеру, пособие инвалидам общего заболевания 1 группы увеличилось с 69155 до 71 787 тенге. Единовременное пособие при рождении одного ребенка с апреля увеличилось с 116394 до 120840 тенге, на четвертого ребенка - с 192969 тенге до 200340 тенге, - рассказала Айжамал Калмагамбетова.

По информации участвовавшего в брифинге заместителя директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» по Мангистауской области Улана Нурлыбаева, в социальной сфере госкорпорация оказывает 44 вида госуслуг, в том числе 14 через электронный портал Egov.kz. Это базовая пенсионная выплата, социальное пособие по инвалидности, пособие по случаю потери кормильца, пособие лицам, воспитывающим детей-инвалидов и др.

Отмечено также, что многодетным матерям, награжденным в этом году подвесками "Алтын алқа", "күміс алқа" либо получившим ранее звание матери-героини, награжденным орденами "Материнская слава" 1 и 2 степени, назначены государственные пособия и 10 видов специальных государственных пособий. Их они будут получать через портал электронного правительства.

- Помимо этого, население может подать документы на единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1 года. В этом году планируется назначение единовременной выплаты на погребение, - говорит Улан Нурлыбаев.

Он добавил, что для получения всех этих выплат номера мобильных телефонов получателей должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в Базе мобильных граждан, то есть единой базе номеров мобильных телефонов пользователей, необходимых для оказания государственных услуг.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика