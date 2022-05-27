Центры занятости населения предоставили более 550 вакансий в зарубежной нефтегазовой компании для жителей Мангистау

Сообщает Центр общественных коммуникаций региона

«Татнефть» является одной из крупнейших российских публичных компаний, основные направления деятельности которой - добыча и переработка нефти и газа.



В настоящее время компания представляет более 20 позиций - от водителя до электросварщика и мастера по ремонту буровых установок. К примеру, сейчас вакантны 22 места по позиции «Бурильщик скважин», 67 мест - в позиции «Помощник бурильщика скважин». Имеется по 11 вакансий в позициях «Буровой мастер», «Мастер по ремонту буровых установок» и «Электромонтер по ремонту буровых установок». Мангистаусцам предложат также позиции «Бурильщик капитального ремонта скважины» - 141 место, «Помощник бурильщика капитального ремонта скважины» - 188 мест, «Машинист грузоподъемного агрегата» - 23 места. Есть еще вакансии тракториста, кузнеца, водителя бульдозера и другие. Всего компания предложила более 550 вакансий, с вахтовым методом работы - месяц работы/месяц отдыха.



По вопросам трудоустройства в компанию соискателям помогут специалисты центров занятости населения в городах и районах области, они проконсультируют по всем возникающим вопросам.



Обучение/переобучение осуществляется за счет работодателя.



Работодатель предоставляет трансферт к месту работы.



Заработная плата вышеозвученных вакансий варьируется от 80 до 170 тыс. рублей.



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:



За информацией следует обращаться в регистратуру центра занятости по месту жительства.



КГУ «Центр занятости населения акимата города Актау» г. Актау, 29 мкр., д. 24

8(7292) 490019

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КГУ «Центр занятости населения акимата города Жанаозен» г. Жанаозен, мкр. 3А, здание №26 8 (72934) 56600



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КГУ «Центр занятости населения акимата Бейнеуского района» Бейнеуский район, село Бейнеу, улица д. Тажиулы, здание №8В 8(7293) 121804

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КГУ «Каракиянский районный центр занятости населения» Каракиянский район, село Курык, улица Ш. Уалиханова, здание №15

8(72937) 21989

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КГУ «Центр занятости населения акимата Мангистауского района» Мангистауский район, село Шетпе, центр 1, здание №45

8(72931) 21804

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КГУ «Центр занятости населения акимата Мунайлинского района» Мунайлинский район, село Мангистау,

14 квартал, строение 30, здание общественных организаций 8 (7292) 465520

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КГУ «Центр занятости населения акимата Тупкараганского района», Тупкараганский район, город Форт-Шевченко, улица Н. Онгалбайулы, здание №2

8(72938) 28300

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.