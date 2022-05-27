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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 09:07

Просмотров: 797

Центры занятости населения предоставили более 550 вакансий в зарубежной нефтегазовой компании для жителей Мангистау

У безработных жителей Мангистауской области появилась возможность трудоустроиться в российскую нефтегазовую компанию «Татнефть» через городские и районные центры занятости населения. Жителям региона предложат более 550 вакансий по 20-ти позициям с окладом до 170 тысяч рублей, передает центр общественных коммуникаций региона.

Сообщает Центр общественных коммуникаций региона
«Татнефть» является одной из крупнейших российских публичных компаний, основные направления деятельности которой - добыча и переработка нефти и газа.

В настоящее время компания представляет более 20 позиций - от водителя до электросварщика и мастера по ремонту буровых установок. К примеру, сейчас вакантны 22 места по позиции «Бурильщик скважин», 67 мест - в позиции «Помощник бурильщика скважин». Имеется по 11 вакансий в позициях «Буровой мастер», «Мастер по ремонту буровых установок» и «Электромонтер по ремонту буровых установок». Мангистаусцам предложат также позиции «Бурильщик капитального ремонта скважины» - 141 место, «Помощник бурильщика капитального ремонта скважины» - 188 мест, «Машинист грузоподъемного агрегата» - 23 места. Есть еще вакансии тракториста, кузнеца, водителя бульдозера и другие. Всего компания предложила более 550 вакансий, с вахтовым методом работы - месяц работы/месяц отдыха.

По вопросам трудоустройства в компанию соискателям помогут специалисты центров занятости населения в городах и районах области, они проконсультируют по всем возникающим вопросам.

Обучение/переобучение осуществляется за счет работодателя.

Работодатель предоставляет трансферт к месту работы.

Заработная плата вышеозвученных вакансий варьируется от 80 до 170 тыс. рублей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:

За информацией следует обращаться в регистратуру центра занятости по месту жительства.

КГУ «Центр занятости населения акимата города Актау» г. Актау, 29 мкр., д. 24
8(7292) 490019
——-
КГУ «Центр занятости населения акимата города Жанаозен» г. Жанаозен, мкр. 3А, здание №26 8 (72934) 56600

——-
КГУ «Центр занятости населения акимата Бейнеуского района» Бейнеуский район, село Бейнеу, улица д. Тажиулы, здание №8В 8(7293) 121804
———
КГУ «Каракиянский районный центр занятости населения» Каракиянский район, село Курык, улица Ш. Уалиханова, здание №15
8(72937) 21989
——-
КГУ «Центр занятости населения акимата Мангистауского района» Мангистауский район, село Шетпе, центр 1, здание №45
8(72931) 21804
———-
КГУ «Центр занятости населения акимата Мунайлинского района» Мунайлинский район, село Мангистау,
14 квартал, строение 30, здание общественных организаций 8 (7292) 465520
———
КГУ «Центр занятости населения акимата Тупкараганского района», Тупкараганский район, город Форт-Шевченко, улица Н. Онгалбайулы, здание №2
8(72938) 28300



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Комментарии ( 5 )

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Око (Посетители) Сегодня, 11:17
отличные оклады. Месяц работай, месяц . если мало-подрабатывай. Супер! Дипломированные специалисты никогда без работы сидеть не будут!

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:33
Цитата: Borat
Плюс это за рабочий месяц з/п, а за месяц отдыха ничего не сказано здесь...



да верно. получается 500 тыс в месяц. и за отпуск 500
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Тина (Посетители) Сегодня, 10:05
Цитата: Borat
, а за месяц отдыха ничего не сказано здесь...

Никогда не понимала ,когда люди еще и за за отдых хотят получать ЗП.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Око
 Borat (Посетители) Сегодня, 09:53
Тина,

это так кажется. Попробуйте хотя бы две недели помбуром поработать. Плюс это за рабочий месяц з/п, а за месяц отдыха ничего не сказано здесь...

Кстати в ОМГ не меньше получают данные специальности.

Dum spiro spero...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Василий Кравчук
  • Ирон
  • Daulet201999
 Тина (Посетители) Сегодня, 09:14
Слишком хорошо что бы быть правдой.....

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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