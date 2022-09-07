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Опубликовано: Сегодня, 19:08

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В Жанаозене строится спортивный зал для особенных людей

В Жанаозене началось возведение спортивного зала ангарного типа для людей с особенными потребностями. Проект реализуется при поддержке акима города и АО «Озенмунайгаз». Об этом сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Спортивный объект будет построен при школе-лицее «Арай» в 24 микрорайоне Жанаозена. Работы выполняет подрядная организация ТОО «Lion Construction Group».

Цель проекта – социальная адаптация, реабилитация особенных людей, развитие спорта среди лиц с ограниченными возможностями и обеспечение доступности спортивных объектов.

Посетители спорткомплекса смогут поиграть в волейбол сидя, позаниматься в тренажерном зале, для детей предусмотрены условия для игры в бочче. Строительство объекта планируется завершить до конца года.

Таким образом, в городе увеличивается доступность спортивных объектов для людей с особыми потребностями.

Отметим, что в городе нефтяников с 1990 года работает спортивный клуб инвалидов «Алга» для людей с особыми потребностями. Сегодня в клубе регулярно занимаются 60 спортсменов. Среди них двукратный чемпион Азии, 11-кратные чемпионы Казахстана, шесть спортсменов входят в сборную команду РК.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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