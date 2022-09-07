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Опубликовано: Сегодня, 19:09

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Легендарной Шаре Жиенкуловой посвятят конкурс хореографов в Актау

В Актау пройдет республиканский конкурс хореографов, посвященный 110-летию первой профессиональной казахской танцовщицы Шары Жиенкуловой, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото из открытых источников
Проект состоит из результатов отборочного тура I-го республиканского конкурса хореографов «Камажай» и презентации проекта «Би шандозы Шара». Все материалы для проекта основаны на собранных архивах, которые позже были оцифрованы.

В мероприятии в честь лауреата Государственной премии КазССР примут участие народная артистка РК Гульжан Талпакова, отличник культуры Алматы Гайникамал Бейсенова, заслуженная артистка РК Тойган Изим из Нур-Султана.

В Актау также приедут председатель общества хореографов Казахстана Еркубулан Агимбаев, балетмейстер театра танца «Наз» Кадиша Агимбаева, профессор Национальной академии хореографии Айгуль Кульбекова. Они являются учениками Шары Жиенкуловой.

Ожидается участие в мероприятие огромного количества танцевальных коллективов.

Для жителей и гостей города будет организована тематическая передвижная выставка, посвященная жизни и творчеству Шары Жиенкуловой.

Мероприятие начнется в 14:00 часов 16 сентября в Доме дружбы в 34 микрорайоне Актау.

Шара Жиенкулова - казахская танцовщица. Родилась 18 июля в 1912 году в Алматы.
Умерла 21 мая 1991 года. Она исполняла народные танцы в музыкальной драме «Айман - Шолпан» М. Ауэзова, в операх «Кыз Жибек» и «Ер Таргын» Е. Брусиловского. Жиенкулова танцевала партию Мамыр в казахском национальном балете «Калкаман - Мамыр». В 1966 году впервые совместно с Болатом Аюхановым поставила первый казахский балет «Кыз Жибек».
Шара Жиенкулова много ездила по республике, чтобы найти элементы исконного казахского танца. В результате этой работы появились танцы «Айжан кыз», «Таттимбет», «Кырык кыз» и тд.



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