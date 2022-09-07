Легендарной Шаре Жиенкуловой посвятят конкурс хореографов в Актау

Фото из открытых источников

Проект состоит из результатов отборочного тура I-го республиканского конкурса хореографов «Камажай» и презентации проекта «Би шандозы Шара». Все материалы для проекта основаны на собранных архивах, которые позже были оцифрованы.



В мероприятии в честь лауреата Государственной премии КазССР примут участие народная артистка РК Гульжан Талпакова, отличник культуры Алматы Гайникамал Бейсенова, заслуженная артистка РК Тойган Изим из Нур-Султана.



В Актау также приедут председатель общества хореографов Казахстана Еркубулан Агимбаев, балетмейстер театра танца «Наз» Кадиша Агимбаева, профессор Национальной академии хореографии Айгуль Кульбекова. Они являются учениками Шары Жиенкуловой.



Ожидается участие в мероприятие огромного количества танцевальных коллективов.



Для жителей и гостей города будет организована тематическая передвижная выставка, посвященная жизни и творчеству Шары Жиенкуловой.



Мероприятие начнется в 14:00 часов 16 сентября в Доме дружбы в 34 микрорайоне Актау.



Шара Жиенкулова - казахская танцовщица. Родилась 18 июля в 1912 году в Алматы.

Умерла 21 мая 1991 года. Она исполняла народные танцы в музыкальной драме «Айман - Шолпан» М. Ауэзова, в операх «Кыз Жибек» и «Ер Таргын» Е. Брусиловского. Жиенкулова танцевала партию Мамыр в казахском национальном балете «Калкаман - Мамыр». В 1966 году впервые совместно с Болатом Аюхановым поставила первый казахский балет «Кыз Жибек».

Шара Жиенкулова много ездила по республике, чтобы найти элементы исконного казахского танца. В результате этой работы появились танцы «Айжан кыз», «Таттимбет», «Кырык кыз» и тд.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.