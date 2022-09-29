В Мангистауской области пройдёт несколько мероприятий, приуроченных к празднованию Дня учителя

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По информации спикера, 22 сентября к 150-летию великого учителя нации, создателя первого казахского алфавита А. Байтурсынова, среди учителей казахского языка и литературы состоялся форум на тему «Проблемы преподавания и новый взгляд». На днях аким области Нурлан Ногаев встретился с педагогами-ветеранами области.



- 30 сентября состоится областное торжественное мероприятие «С любовью к учителю». Пройдёт церемония награждения достойных учителей, будет рассказано об их достижениях, в адрес педагогов прозвучат тёплые слова. Надеюсь, это послужит примером для молодых специалистов. Хотелось бы поблагодарить учителей за вклад в развитие общества, приобщение учащихся к знаниям, повышение квалификации в сфере образования, - сказала Айжаксы Туржанова.



В честь праздника старшеклассники будут преподавать в младших классах. С этого года этот день будет называться «День дублёра».



По словам спикера, в этот день выпускные классы войдут в роль учителя, чтобы понять и пережить все трудности и интересные моменты их профессии. Благодаря этому у каждого из выпускников появится понимание того,что вкладывает учитель в душу каждого ребёнка, возможно, появится интерес учащихся к выбору просветительного и воспитательного пути.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.