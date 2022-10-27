В Мангистау открыли завод по производству готовых стеклопластиковых изделий

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Завод общей площадью в три гектара, расположен на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау». Производственная мощность объекта в натуральном выражении – 50 тысяч кв. м изделий из стекловолокна и 3 тысячи тонн клея и герметика в год.



Резервуары, сосуды и ёмкости из стеклопластика применяются для сбора и хранения сточных вод, канализационных стоков, химических веществ и т.д. В отличии от металлических и железобетонных ёмкостей, стеклопластиковые ёмкости долговечны, герметичны, просты в эксплуатации и установке. Самонесущий корпус стеклопластиковых ёмкостей устойчив к коррозии и иным химическим воздействиям, не ограничен по месту и времени установки, имеет длительный эксплуатационный срок.



- В этот проект, главная цель которого заключается в обеспечении стеклопластиковыми изделиями, клеями и герметиками для нефтегазовой отрасли, привлечено более 1 миллиарда тенге инвестиций. Запуск завода позволить создать 80 новых рабочих мест. После строительства второго такого объекта объём работ увеличится. Это положительно скажется на росте нашей экономики, - подчеркнул первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.



Он также пояснил, что основное сырьё на завод будет завозиться из России, Китая, Турции, ОАЭ. Вся продукция при этом производится под казахстанской торговой маркой.



Кроме того, выпущенная продукция будет проходить тщательное испытание на класс давления и жесткости (на 1,5-2-х кратный запас прочности) на участке гидротестирования и в аккредитованной заводской лаборатории.



По словам специалистов, на заводе будут внедрены международные стандарты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000. Это позволит вывести качество менеджмента предприятия на новый уровень. Более того, в целях гарантии высокого качества продукции стандарты предприятия основаны на мировых стандартах API 15 и BS.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.