В Мангистау проведено обследование 64 объектов общественного питания

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, за 9 месяцев проведено 64 плановых, 45 внеплановых проверок. В частности, помимо качества блюд, в общественных местах выявлялось соответствие правильной планировки туалетов, помещений объектов питания, состояния пищеблока, залов общественного питания, специальных помещений персонала.



- По результатам проверки наложено 8 штрафов. Выдано 47 предписаний. Из них исполнено 22, или 46,8%. Сегодня заведения общественного питания, то есть кафе, столовые, кафе-бары, рестораны посещает много людей. Поэтому важно, чтобы такие места обслуживания соответствовали санитарным требованиям. Поскольку продукты потребляются населением, здоровье человека стоит на первом месте. Прежде чем оказывать услуги, всем объектам питания для официального открытия необходимо сначала получить разрешение и санэпидзаключение, - сказал Асылбек Шаров.



Кроме того, спикер отметил, что два раза в год проводятся обязательные проверки мест общественного питания с высоким эпидемиологическим значением. К таким объектам относятся:

- в организованных коллективах - организации дошкольного воспитания и обучения, интернатные организации, организации образования и здравоохранения, вахтовые поселки, строительные площадки, промышленные объекты;

- объекты общественного питания, производящие, перерабатывающие и реализующие продукты питания, с количеством посадочных мест более 50.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.