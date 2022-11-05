В Мангистау проходит чемпионат РК по тогызкумалак

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В первенстве страны участвуют 88 представителей Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской областей и городов Алматы и Астана.



В составе одной команды выступают шесть спортсменов. Каждому игроку на одну партию даётся полтора часа.



По словам главного тренера Мангистауской области по тогызкумалак Гаухар Жакиевой, честь региона защищают шестеро основных игроков: Туракбай Жумакельды, Беркинбаев Сабит, Даултаев Адильбек, Жардем Жансая, Тугузбаева Жансая, Жардем Назерке,сменными спортсменами выступают Аллияров Жандос и Турсынбаева Акмарал.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.