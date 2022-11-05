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Опубликовано: Сегодня, 17:47

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В Мангистау проходит чемпионат РК по тогызкумалак

Командный чемпионат Республики Казахстан среди молодёжи до 21 года проходит с 1 по 7 ноября в Мангистауской областной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
В первенстве страны участвуют 88 представителей Алматинской, Жетысуской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Актюбинской, Мангистауской областей и городов Алматы и Астана.

В составе одной команды выступают шесть спортсменов. Каждому игроку на одну партию даётся полтора часа.

По словам главного тренера Мангистауской области по тогызкумалак Гаухар Жакиевой, честь региона защищают шестеро основных игроков: Туракбай Жумакельды, Беркинбаев Сабит, Даултаев Адильбек, Жардем Жансая, Тугузбаева Жансая, Жардем Назерке,сменными спортсменами выступают Аллияров Жандос и Турсынбаева Акмарал.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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