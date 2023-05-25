В Мангистау стали доступны сложные операции в рамках системы ОСМС

По словам спикера, срок ожидания данных видов операций ранее длился до 3-4 месяцев, а сейчас сокращен на 1 месяц.



- Средняя стоимость операций с применением высоких технологий составляет 3 млн. тенге. А стоимость одной кардиохирургической операции сегодня превышает 74 млн. тенге. Поэтому сложные операции с применением высоких технологий становятся большим подспорьем для пациентов. Кроме того, в рамках системы ОСМС стали доступны услуги позитронно-эмиссионной томографии. Это значительно повысит качество диагностики онкологических заболеваний и эффективность их лечения, - сказал Елдеш Космаганбетов.



Спикер напомнил, что система ОСМС основана на принципах солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Кроме того, Елдеш Космаганбетов отметил, что в случае нарушения прав пациентов они могут обратиться в филиал Фонда и получить исчерпывающий ответ.



- Все взносы и отчисления граждан поступают на специальный счет в Национальном банке и оттуда направляются на оплату медицинских услуг, оказанных пролеченным пациентам. Жители также могут писать и обращаться в филиал Фонда в случае нарушения прав при получении медицинской помощи. Кроме того, операторы единого центра 1414 с 9:00 до 21:00 принимают звонки и дают консультации. Если заявления ситуационного характера требуют более глубокого изучения, они будут направлены на вторую и третью линии, которые будут обрабатываться представителями фонда и медицинских организаций, - сказал Елдеш Космаганбетов.