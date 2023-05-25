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Опубликовано: Сегодня, 16:04

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В Мангистау стали доступны сложные операции в рамках системы ОСМС

В Мангистауской области в рамках системы ОСМС стали доступны сложные операции с применением высоких технологий. Среди них восстановление слуха, экстракорпоральное оплодотворение, нейрохирургия и кардиохирургия, а также операции по трансплантологии. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Елдеш Космаганбетов, директор Мангистауского областного филиала НАО «Фонд обязательного медицинского страхования».

фото центра общественных коммуникаций
По словам спикера, срок ожидания данных видов операций ранее длился до 3-4 месяцев, а сейчас сокращен на 1 месяц.

- Средняя стоимость операций с применением высоких технологий составляет 3 млн. тенге. А стоимость одной кардиохирургической операции сегодня превышает 74 млн. тенге. Поэтому сложные операции с применением высоких технологий становятся большим подспорьем для пациентов. Кроме того, в рамках системы ОСМС стали доступны услуги позитронно-эмиссионной томографии. Это значительно повысит качество диагностики онкологических заболеваний и эффективность их лечения, - сказал Елдеш Космаганбетов.

Спикер напомнил, что система ОСМС основана на принципах солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Кроме того, Елдеш Космаганбетов отметил, что в случае нарушения прав пациентов они могут обратиться в филиал Фонда и получить исчерпывающий ответ.

- Все взносы и отчисления граждан поступают на специальный счет в Национальном банке и оттуда направляются на оплату медицинских услуг, оказанных пролеченным пациентам. Жители также могут писать и обращаться в филиал Фонда в случае нарушения прав при получении медицинской помощи. Кроме того, операторы единого центра 1414 с 9:00 до 21:00 принимают звонки и дают консультации. Если заявления ситуационного характера требуют более глубокого изучения, они будут направлены на вторую и третью линии, которые будут обрабатываться представителями фонда и медицинских организаций, - сказал Елдеш Космаганбетов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Комментарии ( 1 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 21:04
Интересно сколько людей* сделали операцию но не в курсе что они перенесли операцию?!)

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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