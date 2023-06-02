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Опубликовано: Сегодня, 12:24

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Меры по устранению дефицита воды в Мангистау: до 2025 года будет реализовано семь проектов

Для поэтапного решения дефицита питьевой воды в регионе до 2025 года планируется реализация 7 проектов общей мощностью опреснения воды около 200 тысяч кубометров в сутки. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В настоящее время объем потребления питьевой воды в области составляет 162 тыс. кубометров в сутки. Дефицит особенно ощущается в летний период, потребность составляет 77 тысяч кубометров в сутки. Поэтому на данный момент поэтапно реализуются проекты, связанные с ликвидацией дефицита воды. Так, на месторождении «Каражанбас» запущен опреснительный завод мощностью 17 тыс. кубометров в сутки. Ранее предприятие получало воду из трубопровода «Астрахань-Мангышлак». В результате 10 тысяч кубометров питьевой воды, высвобожденные от водопровода «Астрахань-Мангистау», используются на благо жителей г.Жанаозен, сел Бейнеу и Жетыбай.

Меры по устранению дефицита воды в Мангистау: до 2025 года будет реализовано семь проектов


Еще одной мерой по устранению ликвидации дефицита воды является увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза и доведение его до 40 тысяч кубометров в сутки.

В летний сезон 2022 года введено в эксплуатацию 5 тысяч кубометров опреснительной установки. В 2023 году планируется полностью завершить эти работы.

- Кроме того, за счет частного инвестора в Актау ведется строительство опреснительной установки объемом 20 тысяч кубометров воды в сутки. К концу года мы планируем получить 10 тысяч кубометров воды. Кроме того, поставленная главой государства задача по централизованному водоснабжению 12 сел на сегодняшний день полностью выполнена. В результате, в населенных пунктах доступ населения к питьевой воде доведен с 96% до 100%, - сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству опреснительных установок в г. Форт - Шевченко на 5 тыс. кубометров в сутки, на территории «МАЭК» - 24 тыс. кубометров и на территории Кендерли - 50 тыс. кубометров.

Меры по устранению дефицита воды в Мангистау: до 2025 года будет реализовано семь проектов


Также стоит отдельно остановиться на предпринимаемых мерах по модернизации единого энерго- и водо- производящего комплекса «МАЭК».

- Президент поручал правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей в областном центре. Одним из решений проблемы дефицита воды в регионе является передача «МАЭК» в коммунальную собственность акимату. Благодаря передаче предприятия в коммунальную собственность у нас появилась возможность разработать программу модернизации предприятия. Из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 млрд. тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ. Также для обеспечения надежной работы оборудования электростанций и опреснительного комплекса МАЭК направлена заявка на выделение средств в размере 4,9 млрд. тенге на закуп оборудования и комплектующих из Республиканского бюджета, - проинформировал Нурлан Ногаев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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