Меры по устранению дефицита воды в Мангистау: до 2025 года будет реализовано семь проектов

В настоящее время объем потребления питьевой воды в области составляет 162 тыс. кубометров в сутки. Дефицит особенно ощущается в летний период, потребность составляет 77 тысяч кубометров в сутки. Поэтому на данный момент поэтапно реализуются проекты, связанные с ликвидацией дефицита воды. Так, на месторождении «Каражанбас» запущен опреснительный завод мощностью 17 тыс. кубометров в сутки. Ранее предприятие получало воду из трубопровода «Астрахань-Мангышлак». В результате 10 тысяч кубометров питьевой воды, высвобожденные от водопровода «Астрахань-Мангистау», используются на благо жителей г.Жанаозен, сел Бейнеу и Жетыбай.Еще одной мерой по устранению ликвидации дефицита воды является увеличение мощности опреснительного завода «Каспий» в два раза и доведение его до 40 тысяч кубометров в сутки.В летний сезон 2022 года введено в эксплуатацию 5 тысяч кубометров опреснительной установки. В 2023 году планируется полностью завершить эти работы.- Кроме того, за счет частного инвестора в Актау ведется строительство опреснительной установки объемом 20 тысяч кубометров воды в сутки. К концу года мы планируем получить 10 тысяч кубометров воды. Кроме того, поставленная главой государства задача по централизованному водоснабжению 12 сел на сегодняшний день полностью выполнена. В результате, в населенных пунктах доступ населения к питьевой воде доведен с 96% до 100%, - сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.Кроме того, в этом году начнутся работы по строительству опреснительных установок в г. Форт - Шевченко на 5 тыс. кубометров в сутки, на территории «МАЭК» - 24 тыс. кубометров и на территории Кендерли - 50 тыс. кубометров.Также стоит отдельно остановиться на предпринимаемых мерах по модернизации единого энерго- и водо- производящего комплекса «МАЭК».- Президент поручал правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей в областном центре. Одним из решений проблемы дефицита воды в регионе является передача «МАЭК» в коммунальную собственность акимату. Благодаря передаче предприятия в коммунальную собственность у нас появилась возможность разработать программу модернизации предприятия. Из резерва местного исполнительного органа выделены средства в размере 2,6 млрд. тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и теплообменных трубок для ДОУ. Также для обеспечения надежной работы оборудования электростанций и опреснительного комплекса МАЭК направлена заявка на выделение средств в размере 4,9 млрд. тенге на закуп оборудования и комплектующих из Республиканского бюджета, - проинформировал Нурлан Ногаев.