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Опубликовано: Сегодня, 15:53

Просмотров: 898

Члены областной комиссии по расследованию причины аварии на МАЭК посетили энергокомбинат

В Мангистау создана областная комиссия по расследованию причины аварии на МАЭК. Сегодня, 4 июля, члены комиссии во главе с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым посетили энергокомбинат, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

фото акимата Мангистауской области
В состав комиссии вошли: глава региона Нурлан Ногаев, первый заместитель акима Мангистауской области, аким города Актау, генеральный директор ТОО «МАЭК», председатель правления АО «МРЭК», руководство территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Мангистауской области.

Рабочая группа посетила центральный диспетчерский пункт, где ознакомилась с работой электрогенерирующего центра. После чего члены комиссии посетили тепловую электрическую станцию, где накануне произошло аварийное отключение энергоблока.

С момента остановки энергоблока №1 котел находится в процессе охлаждения. Ремонтные работы энергоблока №1 запланированы на 00:00 – 5 июля 2023 года. По завершению ремонтных работ планируется, что энергоблок будет запущен в полном объеме.

Глава региона Нурлан Ногаев в ходе посещения энергокомбината отметил, что последствия аварии не сказались на населении, однако, экономический урон понесли крупные производственные компании.

- На территории Мангистауского атомного энергетического комбината насчитывается три энергообразующие станции (ТЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), каждая из которых состоит из энергоблоков. На одном из энергоблоков ТЭС проводятся ремонтные работы, остальные две – функционируют. Вчера, 3 июля, на тепловой электрической станции аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. Исходя из этого следует, что на сегодняшний день на станции функционирует только один энергоблок. По моему поручению в регионе создана комиссия для выяснения причины аварии. Необходимо принять срочные меры для ликвидации аварии. Здесь стоит подчеркнуть, что ограничений по энергоснабжению в адрес населения нет. Но последствия аварии сказываются на крупных предприятиях. По заверениям специалистов, после окончания ремонтных работ, энергоблок №1, где произошла остановка, заработает в полном объеме, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Аким области добавил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева создана государственная комиссия по расследованию причин происшествия на Атырауском НПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате.

- Государственную комиссию возглавляет премьер-министр РК Алихан Смаилов. Ситуация находится под контролем правительства. Совместными усилиями необходимо выяснить обстоятельства произошедшего, чтобы предупредить другие аварии в будущем. При поддержке Главы государства проводится колоссальная работа по модернизации МАЭК. Выделено 10 млрд тенге на строительство установки мощностью 24 000 м3 воды в сутки на общую сумму 28 млрд тенге. Кроме того, реализуется проект на общую сумму 18 млрд тенге по строительству водопровода протяженностью 47 километров от месторождения Куйылыс до МАЭК и Актауского опреснительного завода. Вместе с тем, в этом году мы внесли в правительство предложение о выделении средств в размере 4 млрд 900 млн тенге на закуп оборудования для стабилизации работы предприятия. В настоящее время по поручению премьер-министра выделяется 4 млрд 900 млн тенге. В текущем году на проведение капитального и текущего ремонтов для стабильной работы учреждения предприятие МАЭК выделило из своих средств 6 млрд 800 млн тенге. Учитывая важность этого учреждения для области, из резерва областного бюджета было выделено 2 млрд 600 млн тенге, - сказал аким области Нурлан Ногаев.




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Члены областной комиссии по расследованию причины аварии на МАЭК посетили энергокомбинат


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Комментарии ( 7 )

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motor (Посетители) Сегодня, 18:14
Какая то не компетентная комиссия, а где независимые эксперты в области энергетики. А почему комиссия не правительственная?
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 17:27
Цитата: Mongoose
за десятилетия ничего не поменялось, даже кресло

Ну это же раритет по нынешним временам.
А так изменения есть - добавили целых 6-ть мониторов, и системный блок в коробочке под ноги оператора, ах да - "пришпандорили" к консоли столешницу для использования мауса - прогресс на лицо! Позорище!!! angry
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 16:59
Mongoose,
Кресло-швайнц)))))
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 16:55
Тут комиссия по расследованию повыше уровнем нужна. Как можно расследовать свои косяки? Результат традиционно предсказуем - сейчас надо срочно найти козла отпущения, какого-нибудь сменного инженера...
 
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 Dushman (Посетители) Сегодня, 16:39
позорище, капец... это лицо коррупции
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 16:38
МАЭК выделило из своих средств 6 млрд 800 млн тенге. Учитывая важность этого учреждения для области, из резерва областного бюджета было выделено 2 млрд 600 млн тенге, - сказал аким области Нурлан Ногаев.

ДА!, много написано, ЧТО!, ГДЕ!, и КАК...
Годами выделяемые средства на ремонт и замену оборудования разворовывались, а сейчас "жареный петух клюнул" засуетились и поняли что проворовались, и наступает крах Магышлаку, и начали "вскрывать", в своих закромах "резервы"...
Без поборов с населения, или после ажиотажа начнётся повышение цен на ВСЁ!...

Цитата: Mongoose
за десятилетия ничего не поменялось, даже кресло

Почему?!, а в дворцах бай аулских шикарная мебель, и так же в загран виллах...

Все мы ходим под богом.
 
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 Mongoose (Посетители) Сегодня, 15:59
за десятилетия ничего не поменялось, даже кресло
 
 

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