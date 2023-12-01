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Опубликовано: Сегодня, 11:59

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В Мангистауской модульной больнице пациенты получают лечение от кори

В Мангистауской области возросло число заболевших корью. В связи с этим предпринимаются специальные меры и методы лечения. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
По словам директора многопрофильной детской больницы Мангистауской области Гульжан Ермекбаевой, в настоящее время причиной заболеваемости детей, поступающих в больницу, является отсутствие вакцинации.

С начала года лечение получили 389 больных, в том числе дети до 1 года - 167, от 1 года до 5 лет - 177. При этом количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 45. Заболевание, со слов врача, встречается не только в нашем регионе, но и распространено на республиканском уровне.

- Это очень опасная форма заболевания, так как является наиболее быстро распространяющейся и заразной болезнью. Одним из способов защиты остаётся вакцинация. Особенно важно, чтобы родители понимали, что вакцинация детей является наиболее эффективной защитой. Необходимо предотвратить осложнения, в случае обострения вопрос о лечении усложняется. Не следует отправлять детей в места массового скопления людей из-за того, что сейчас период обострения. К примеру, не посещать детские площадки, людные места, лучше соблюдать личную гигиену, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. Недавно младенцев от 6 до 10 месяцев 29 дней и детей от 2 до 4 лет 11 месяцев забрали в поликлинику для дополнительной вакцинации и начали вакцинацию. Только соблюдая эти правила, мы сможем справиться с этой болезнью и сдержать ее, - сказала Гульжан Ермекбаева.


Родителям необходимо помнить, что единственный способ защитить детей и себя от этой болезни - это вакцинация против кори!

При возникновении других вопросов обращаться по номеру: 8(7292)210-240.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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