На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара

- В целях борьбы с несанкционированной предпринимательской деятельностью игровые автоматы, велосипеды и машинки на набережной 14 микрорайона конфисковали и отправили на штрафстоянку. Предприниматели смогут их забрать, оплатив штраф и предъявив правоустанавливающие документы на имущество. Ранее акиматом города неоднократно выдавались письменные предупреждения, а также оповещались через социальные сети о необходимости сноса незаконных павильонов. Несмотря на это, нарушая закон, предприниматели продолжали работать. В настоящее время начаты работы по сносу и конфискации имущества в рамках закона. Кроме того, работники ГКП «АУЭС» отсоединили незаконно проведенные кабели, - разъяснил заведующий сектора городского отдела ЖКХ Анвар Туляков.

Побывав сегодня на набережной 14 микрорайона, корреспонденты не запечатлели ни одного арендатора детских машинок, велосипедов, а также продавцов сладостей и игрушек.Мобильные павильоны на удивление оказались абсолютно все закрыты.Как сообщили в городском акимате, чиновники совместно с членами общественного совета города, активистами и сотрудниками полиции начали работу по сносу незаконных объектов предпринимательства на набережной, а именно мобильных павильонов.Местные предприниматели, имеющие мобильные павильоны, сообщили, что им предоставили два дня для очистки набережной. Они приходили сегодня в городской акимат, откуда их направили в Ассамблею народа Казахстана в 34-й микрорайон. По результатам переговоров с чиновниками этот вопрос будет решаться до предстоящего понедельника, 25 апреля. Есть вероятность, что предпринимателей полностью уберут с набережной.Приятной новостью для горожан станет то, что общественный туалет на набережной 15 микрорайона открыт.Напомним, горожане жаловались на торговцев и прокатчиков на набережной 14 микрорайона.Чиновники начали пресекать незаконную предпринимательскую деятельность.