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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 1156

На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара

По многочисленным жалобам горожан власти начали пресекать деятельность арендаторов детских машинок на набережной 14 и 15 микрорайонов. Корреспонденты Lada.kz решили удостовериться в проделанной работе чиновников.

Фото Рашида Исмагилова
Побывав сегодня на набережной 14 микрорайона, корреспонденты не запечатлели ни одного арендатора детских машинок, велосипедов, а также продавцов сладостей и игрушек.

На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара


Мобильные павильоны на удивление оказались абсолютно все закрыты.

На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара

На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара


Как сообщили в городском акимате, чиновники совместно с членами общественного совета города, активистами и сотрудниками полиции начали работу по сносу незаконных объектов предпринимательства на набережной, а именно мобильных павильонов.

На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара


- В целях борьбы с несанкционированной предпринимательской деятельностью игровые автоматы, велосипеды и машинки на набережной 14 микрорайона конфисковали и отправили на штрафстоянку. Предприниматели смогут их забрать, оплатив штраф и предъявив правоустанавливающие документы на имущество. Ранее акиматом города неоднократно выдавались письменные предупреждения, а также оповещались через социальные сети о необходимости сноса незаконных павильонов. Несмотря на это, нарушая закон, предприниматели продолжали работать. В настоящее время начаты работы по сносу и конфискации имущества в рамках закона. Кроме того, работники ГКП «АУЭС» отсоединили незаконно проведенные кабели, - разъяснил заведующий сектора городского отдела ЖКХ Анвар Туляков.


На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара


Местные предприниматели, имеющие мобильные павильоны, сообщили, что им предоставили два дня для очистки набережной. Они приходили сегодня в городской акимат, откуда их направили в Ассамблею народа Казахстана в 34-й микрорайон. По результатам переговоров с чиновниками этот вопрос будет решаться до предстоящего понедельника, 25 апреля. Есть вероятность, что предпринимателей полностью уберут с набережной.

Приятной новостью для горожан станет то, что общественный туалет на набережной 15 микрорайона открыт.

На набережной Актау ликвидировали незаконные торговые павильоны и другие элементы базара


Напомним, горожане жаловались на торговцев и прокатчиков на набережной 14 микрорайона.

Чиновники начали пресекать незаконную предпринимательскую деятельность.



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Комментарии ( 5 )

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  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:43
машинки на набережной 14 микрорайона конфисковали и отправили на штрафстоянку.

Напротив 14-23 только что насчитал 6 машинок! Летают!
 
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Tolko (Посетители) Сегодня, 20:13
Набережная -это показатель эффективности работы нашего акимата, вернее НЕэффективности.
 
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Сергей Кораблев (Журналисты) Сегодня, 20:11
The Night Is Young, в данном случае сносят только незаконные объекты.
 
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  • Tolko
  • Ну Ну
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:57
Акимат!!!Онлайн видеокамеры с трансляцией картинки в интернет в реальном времени- тогда будет видно-ушли торговцы,или все это вновь пустой звук!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • 12-й регион
  • Papirosso
  • damik
  • Ну Ну
  • Tolko
  • Vohazab
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 19:11
Они до сих пор стоят могу выслать фото сделанное 20.04.2022 в 19:10
Живу 14-24 не выходя из дому все очевидно.
 
 

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