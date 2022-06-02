В cфере туризма Мангистауской области до 2025 года планируется реализовать 16 проектов общей стоимостью 100 миллиардов тенге

Как отметил Данияр Утешов, Мангистауская область готова к приёму туристов из других регионов Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья.В первые пять месяцев текущего года наблюдается увеличение потока туристов из ближнего зарубежья. Режим «Открытое небо», введённый в Международном аэропорту Актау, даёт большие возможности для динамичного развития туризма в регионе. С начала года по сей день через Международный аэропорт Актау в область прибыли более 250 тысяч посетителей, из них по внутренним - более 186 тысяч и международным авиасообщением - более 63 тысячи пассажиров.- Приоритетные направления - экологический, пляжный, сакральный и культурный туризм. В целях продвижения потенциала региона туроператорами, занимающимися формированием туристского продукта и внутреннего туризма по вышеперечисленным направлениям, разработано 167 туристических маршрутов и троп. В сфере туризма в области с 2022 по 2025 годы планируется реализовать 16 проектов на общую сумму более 100 миллиардов тенге с созданием более тысячи рабочих мест. Реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить поток новых туристов, создать новые рабочие места, продвигать смежные отрасли экономики, что даст позитивный импульс социально-экономическому развитию Мангистауской области, - отметил Данияр Утешов.Нурлан Ногаев подчеркнул необходимость использования всех имеющихся возможностей для увеличения туристического потенциала региона.В ходе совещания главой региона также был дан ряд конкретных поручений ответственным лицам по качественному обеспечению летнего отдыха для детей.