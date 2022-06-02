В cфере туризма Мангистауской области до 2025 года планируется реализовать 16 проектов общей стоимостью 100 миллиардов тенге

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Как отметил Данияр Утешов, Мангистауская область готова к приёму туристов из других регионов Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В первые пять месяцев текущего года наблюдается увеличение потока туристов из ближнего зарубежья. Режим «Открытое небо», введённый в Международном аэропорту Актау, даёт большие возможности для динамичного развития туризма в регионе. С начала года по сей день через Международный аэропорт Актау в область прибыли более 250 тысяч посетителей, из них по внутренним - более 186 тысяч и международным авиасообщением - более 63 тысячи пассажиров.
- Приоритетные направления - экологический, пляжный, сакральный и культурный туризм. В целях продвижения потенциала региона туроператорами, занимающимися формированием туристского продукта и внутреннего туризма по вышеперечисленным направлениям, разработано 167 туристических маршрутов и троп. В сфере туризма в области с 2022 по 2025 годы планируется реализовать 16 проектов на общую сумму более 100 миллиардов тенге с созданием более тысячи рабочих мест. Реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить поток новых туристов, создать новые рабочие места, продвигать смежные отрасли экономики, что даст позитивный импульс социально-экономическому развитию Мангистауской области, - отметил Данияр Утешов.
Нурлан Ногаев подчеркнул необходимость использования всех имеющихся возможностей для увеличения туристического потенциала региона.
В ходе совещания главой региона также был дан ряд конкретных поручений ответственным лицам по качественному обеспечению летнего отдыха для детей.
В первые пять месяцев текущего года наблюдается увеличение потока туристов из ближнего зарубежья. Режим «Открытое небо», введённый в Международном аэропорту Актау, даёт большие возможности для динамичного развития туризма в регионе. С начала года по сей день через Международный аэропорт Актау в область прибыли более 250 тысяч посетителей, из них по внутренним - более 186 тысяч и международным авиасообщением - более 63 тысячи пассажиров.
- Приоритетные направления - экологический, пляжный, сакральный и культурный туризм. В целях продвижения потенциала региона туроператорами, занимающимися формированием туристского продукта и внутреннего туризма по вышеперечисленным направлениям, разработано 167 туристических маршрутов и троп. В сфере туризма в области с 2022 по 2025 годы планируется реализовать 16 проектов на общую сумму более 100 миллиардов тенге с созданием более тысячи рабочих мест. Реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить поток новых туристов, создать новые рабочие места, продвигать смежные отрасли экономики, что даст позитивный импульс социально-экономическому развитию Мангистауской области, - отметил Данияр Утешов.
Нурлан Ногаев подчеркнул необходимость использования всех имеющихся возможностей для увеличения туристического потенциала региона.
В ходе совещания главой региона также был дан ряд конкретных поручений ответственным лицам по качественному обеспечению летнего отдыха для детей.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.