«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Июня
+28...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.62 KZT
  • €1 = 455.41 KZT
  • 1 RUB = 6.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 112

В cфере туризма Мангистауской области до 2025 года планируется реализовать 16 проектов общей стоимостью 100 миллиардов тенге

В первые пять месяцев текущего года наблюдается увеличение потока туристов из ближнего зарубежья. Об этом в ходе аппаратного совещания под председательством главы региона доложил Данияр Утешов, руководитель управления туризма Мангистауской области

Фото из открытых источников
Как отметил Данияр Утешов, Мангистауская область готова к приёму туристов из других регионов Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В первые пять месяцев текущего года наблюдается увеличение потока туристов из ближнего зарубежья. Режим «Открытое небо», введённый в Международном аэропорту Актау, даёт большие возможности для динамичного развития туризма в регионе. С начала года по сей день через Международный аэропорт Актау в область прибыли более 250 тысяч посетителей, из них по внутренним - более 186 тысяч и международным авиасообщением - более 63 тысячи пассажиров.

В cфере туризма Мангистауской области до 2025 года планируется реализовать 16 проектов общей стоимостью 100 миллиардов тенге


- Приоритетные направления - экологический, пляжный, сакральный и культурный туризм. В целях продвижения потенциала региона туроператорами, занимающимися формированием туристского продукта и внутреннего туризма по вышеперечисленным направлениям, разработано 167 туристических маршрутов и троп. В сфере туризма в области с 2022 по 2025 годы планируется реализовать 16 проектов на общую сумму более 100 миллиардов тенге с созданием более тысячи рабочих мест. Реализация проектов в сфере туризма позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, увеличить поток новых туристов, создать новые рабочие места, продвигать смежные отрасли экономики, что даст позитивный импульс социально-экономическому развитию Мангистауской области, - отметил Данияр Утешов.

В cфере туризма Мангистауской области до 2025 года планируется реализовать 16 проектов общей стоимостью 100 миллиардов тенге


Нурлан Ногаев подчеркнул необходимость использования всех имеющихся возможностей для увеличения туристического потенциала региона.

В ходе совещания главой региона также был дан ряд конкретных поручений ответственным лицам по качественному обеспечению летнего отдыха для детей.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
motor (Посетители) Сегодня, 12:55
Туристы пусть едут к нам со своими водами в баклажках, а лучше с двумя. Один пить другой подмываться.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика