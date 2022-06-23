На 22 тысячи выросла за год численность населения Мангистауской области

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По данным спикера, в городах проживает 302 697 человек, а численность сельского населения составляет 445 774.



- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность населения увеличилась во всех районах области, но наибольший рост произошел в Актау - на 1,5% (на 218 197 человек) и в Тупкараганском районе на 1% - на 342 человека (36 197 человек). В Жанаозене сейчас проживает 160 833 человека, это на 1 445 человек, или на 0,9% больше, чем в прошлом году.

В Бейнеуском районе население выросло на 295 человек, или на 0,4% (72 827 человек). Менее значимые цифры в Мангистауском районе, где население за год выросло на 56 человек, или на 0,1% (40 289 человек), а также в Каракиянском районе - на 13 человек, или на 0,03% (38 273 человека), - поделилась данными Римма Утюшева.



За январь-апрель 2022 года в Мангистауской области родилось 7203 ребенка - 3719 мальчиков и 3484 девочки. В городе Актау родились 2349 детей.



За этот период в области зарегистрировано 970 смертей, в Актау - 440.



За январь-апрель 2022 года органами регистрации актов гражданского состояния зарегистрирован 1521 брак, что на 19,3% меньше аналогичного периода прошлого года.



При этом за 4 месяца текущего года количество разводов уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 161 (177). Больше всего разводов в Актау - 87.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.