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Опубликовано: Сегодня, 18:12

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На 22 тысячи выросла за год численность населения Мангистауской области

Численность населения региона на 1 мая 2022 года составила 748 471 человек. Показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 22 тысячи, сообщила на брифинге в центре общественных коммуникаций руководитель департамента статистики Мангистауской области Римма Утюшева.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По данным спикера, в городах проживает 302 697 человек, а численность сельского населения составляет 445 774.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность населения увеличилась во всех районах области, но наибольший рост произошел в Актау - на 1,5% (на 218 197 человек) и в Тупкараганском районе на 1% - на 342 человека (36 197 человек). В Жанаозене сейчас проживает 160 833 человека, это на 1 445 человек, или на 0,9% больше, чем в прошлом году.
В Бейнеуском районе население выросло на 295 человек, или на 0,4% (72 827 человек). Менее значимые цифры в Мангистауском районе, где население за год выросло на 56 человек, или на 0,1% (40 289 человек), а также в Каракиянском районе - на 13 человек, или на 0,03% (38 273 человека), - поделилась данными Римма Утюшева.

За январь-апрель 2022 года в Мангистауской области родилось 7203 ребенка - 3719 мальчиков и 3484 девочки. В городе Актау родились 2349 детей.

За этот период в области зарегистрировано 970 смертей, в Актау - 440.

За январь-апрель 2022 года органами регистрации актов гражданского состояния зарегистрирован 1521 брак, что на 19,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

При этом за 4 месяца текущего года количество разводов уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 161 (177). Больше всего разводов в Актау - 87.



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