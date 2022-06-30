В Мангистау с начала года было создано более 11 тысяч рабочих мест

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Одним из актуальных вопросов Мангистауского региона является занятость населения. На сегодняшний день уровень безработицы в области составляет 4,9 процента. С начала года открыто 11 557 рабочих мест, из них, 6 741 - постоянные.



Остальные рабочие места созданы за счёт субъектов малого и среднего предпринимательства.



В рамках Национального плана по развитию предпринимательства свыше 10 тысяч человек были охвачены различными мероприятиями по обеспечению работой, из них порядка пяти тысяч человек были трудоустроены. Также в 2021 году стартовал региональный проект «Жұмыс жасаймын». В этом году из местного бюджета было выделено 955,5 млн тенге, на постоянные рабочие места трудоустроены 646 жителей.



Одновременно в соответствии с поручением главы государства в текущем году проект «Алғашқы жұмыс орны» и продолжительность участия в молодёжной практике увеличены до 12 месяцев, заработная плата увеличена до 30 МРП.



Кроме того, увеличен размер безвозвратных грантов для реализации бизнес-идей молодёжи в возрасте до 29 лет и социально уязвимых слоёв населения с 200 месячных расчётных показателей до 400 МРП.



В целях трудоустройства безработных жителей Мангистауской области Центрами занятости городов и районов совместно с российской компанией «Татнефть» 1-3 июня в городах Актау и Жанаозене организованы собеседования. В интервью приняли участие 531 человек, на сегодняшний день по 190 жителям принято положительное решение. Будут приняты соответствующие меры для их поэтапного трудоустройства. В целом компания планирует набрать более 600 человек для работы в республике Татарстан, Российской Федерации.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.