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Опубликовано: Сегодня, 12:25

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Школьник из Актау завоевал «серебро» на международной олимпиаде по химии

Ученик актауского лицея-интерната «Білім-инновация» Санжар Нургалиев завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по химии, сообщает Мангистауский областной центр общественных коммуникаций.


Фото ЦОК Мангистауской области
Международная олимпиада International Chemistry Olympiad (IChO) в режиме онлайн проходила в китайском Тяньцзине с 10 по 18 июля. Отмечается, что для школьников это самая престижная олимпиада по химии. В ней приняли участие четверо школьников из РК, которые были отобраны по результатам специального экзамена, проведённого коллегией химиков QazChO.

Школьник из Актау завоевал «серебро» на международной олимпиаде по химии

Фото ЦОК Мангистауской области


В рамках олимпиады членам казахстанской сборной команды предстояло решить девять теоретических задач за пять часов.

Казахстанские школьники, как отмечают специалисты, успешно справились с заданиями. Мадияр Касым выиграл золотую медаль, а трое ребят, среди которых был и актауский школьник Санжар Нургалиев, удостоены серебряных наград. Его результат - 74.54 / 100.

Школьник из Актау завоевал «серебро» на международной олимпиаде по химии

Фото ЦОК Мангистауской области

Преподаватель Санжара – Ибрагим Багдаулетулы отмечает, что это не первый конкурс его подопечного.

- Санжар Нургалиев в олимпиаде по химии участвует с седьмого класса. Сейчас переходит в 11 класс. За это время талантливый школьник успел занять І место на республиканской олимпиаде по химии, серебряную медаль на Международной Менделеевской олимпиаде. Он призёр множества других соревнований. Нынешняя же серебряная награда на вес золота, так как международная химическая олимпиада имеет большую ценность среди школьников, - говорит Ибрагим Бакдаулетулы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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