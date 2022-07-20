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Опубликовано: Сегодня, 10:51

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За последние две недели в области зафиксирован 91 случай коронавируса

Об этом на брифинге в Мангистауском областном центре общественных коммуникаций сообщила Мадина Рахметова, главный специалист регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Со слов спикера, за прошедшую неделю в Актау зарегистрировано 44 факта заболевания, что в четыре раза выше, чем неделю ранее. В Жанаозене ещё две недели назад отмечалось два случая, на прошлой неделе этот показатель достиг 12. Новые 34 факта зафиксированы в Тупкараганском, Каракиянском, Бейнеуском и Мунайлинском районах. Таким образом, общий показатель в области составил 91 случай. При этом, 73 жителя обратились в медицинские организации самостоятельно, 12 фактов выявлены при профилактическом осмотре, шесть случаев заражения подтвердились у лиц, находившихся в близком контакте с заболевшими.

Как отметила спикер, среди заболевших есть граждане, недавно вернувшиеся с отдыха в других странах и городах.

- Как специалист, я бы рекомендовала жителям для собственного благополучия носить маски в общественных местах и местах массового скопления людей, максимально соблюдать требования гигиены при выезде из других городов и за рубеж, - подчеркнула Мадина Рахметова.

С 10 февраля текущего года, в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зелёной» зоне. С начала эпидемии, то есть с 27 марта 2020 года по 19 июля 2022 года, зарегистрировано 27 855 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки на территории области зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции. Это, как заметили специалисты, говорит о том, что в регионе повышается уровень заражения ковид-19. На сегодня 15 человек с диагнозом COVID -19 находятся на лечении в инфекционных стационарах области, а именно, в областном перинатальном центре,Мангистауской областной больнице, в Жанаозене Многопрофильной больнице и областной детской больнице. Настораживает факт, что из 15 человек, находящихся на стационарном лечении, четверо составляют беременные женщины и пятеро детей в возрасте от 1 года до 2 лет. В этой связи Лаззат Есенгалиева, заместитель руководителя управления здравоохранения области, отметила и важность получения вакцины.

По её информации, с 3 февраля 2021 года по 5 июля 2022 года I компонентом вакцины охвачено 219 282 жителя региона, II компонентом - 214 231 мангистаусца.

Ревакцинацию в Мангистауской области прошли 107 700 человек, повторную ревакцинацию– 3 264 жителя области.

В настоящее время в регионе доступны вакцины КазВак, VeroCell, КороноВак, Спутник V. Вакцина Комирнати (Pfizer) предназначена для беременных или кормящих женщин, детей в возрасте от 12 до 18 лет.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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