«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Июля
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.92 KZT
  • €1 = 487.2 KZT
  • 1 RUB = 8.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 0

Жительница Тупкарагана поделилась достижениями в профессии швеи

Жительница села Акшукур Тупкараганского района Айжамал Кусбекова шьет лоскутные одеяла. Изготовление изделий в национальном стиле стало профессией женщины, которая сегодня получает заказы со всего Казахстана, передает Центр общественных коммуникаций.

Кадр видео
В акимате отмечают, что, несмотря на какие-то физические ограничения, число людей, которые развиваются в своей профессии, только растет. Айжамал Кусбекова – одна из них. Лоскутные одеяла она шьет под брендом «Жамал Ай». Этот бренд уже узнаваем за пределами региона. Талант Айжамал позволяет ей зарабатывать на жизнь.

- Я никогда ничего не просила ни от государства, ни от кого-либо еще. Опиралась только на супруга. И про свою инвалидность тоже не упоминала. Не горевала, а наоборот – верила, что новый день будет лучше прежнего, он дает новые возможности. И мне дал – занимаюсь любимым делом, - говорит Айжамал Кусбекова.

Говорят, люди впитывают талант с молоком матери, правда, Айжамал занялась шитьем чуть более года назад. Но это был творческий год, и сегодняшнее положение дел говорит о том, что труд побеждает всё. За это время Айжамал так преуспела в профессии, что получила грамоту от акима Тупкараганского района и заняла 1 место в конкурсе по шитью лоскутных одеял. Женщина тогда получила в подарок швейную машинку стоимостью в двести тысяч тенге.

Айжамал говорит, что шитье, конечно, кропотливое дело, но научиться шить не сложно, главное - начать учиться.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика