Жительница Тупкарагана поделилась достижениями в профессии швеи

В акимате отмечают, что, несмотря на какие-то физические ограничения, число людей, которые развиваются в своей профессии, только растет. Айжамал Кусбекова – одна из них. Лоскутные одеяла она шьет под брендом «Жамал Ай». Этот бренд уже узнаваем за пределами региона. Талант Айжамал позволяет ей зарабатывать на жизнь.- Я никогда ничего не просила ни от государства, ни от кого-либо еще. Опиралась только на супруга. И про свою инвалидность тоже не упоминала. Не горевала, а наоборот – верила, что новый день будет лучше прежнего, он дает новые возможности. И мне дал – занимаюсь любимым делом, - говорит Айжамал Кусбекова.Говорят, люди впитывают талант с молоком матери, правда, Айжамал занялась шитьем чуть более года назад. Но это был творческий год, и сегодняшнее положение дел говорит о том, что труд побеждает всё. За это время Айжамал так преуспела в профессии, что получила грамоту от акима Тупкараганского района и заняла 1 место в конкурсе по шитью лоскутных одеял. Женщина тогда получила в подарок швейную машинку стоимостью в двести тысяч тенге.Айжамал говорит, что шитье, конечно, кропотливое дело, но научиться шить не сложно, главное - начать учиться.