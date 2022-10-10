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Опубликовано: Сегодня, 18:10

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Военнослужащих авиационной базы Военно-воздушных сил проводили в запас

В авиационной базе Актауского гарнизона состоялась торжественная церемония увольнения военнослужащих срочной службы в запас и прощание их с боевым знаменем.

Фото ЦОК Мангистауской области
Более 30 военнослужащих, призванных из Кызылординской области и выслуживших установленные сроки, отправляются домой.
Военнослужащих авиационной базы Военно-воздушных сил проводили в запас

Фото ЦОК МО
В течение года они освоили азы военного дела, достигли хороших результатов в боевой подготовке, участвовали в масштабных учениях «Батылтойтарыс», «Айбалта-2022». Солдаты смогли мастерски овладеть своим оружием и научились жить в полевых условиях.

За добросовестное отношение к воинской службе, качественное выполнение учебно-боевых задач бойцам вручили благодарственные грамоты, памятные подарки, фотоальбомы.

– Бойцы достойно отслужили в воинской части, за год службы они получили большой жизненный опыт, принимали участие во многих учениях и конкурсах, показывали отличные результаты по боевой и государственно-правовой подготовке, – отметил командир авиационной базы полковник Медет Аскетаев.


До конца текущего года из воинских частей Актауского гарнизона будут уволены в запас около 1000 военнослужащих срочной службы.

Военнослужащих авиационной базы Военно-воздушных сил проводили в запас

Фото ЦОК МО



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