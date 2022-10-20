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Опубликовано: Сегодня, 16:43

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В Актау прошла отчётная встреча акима города с населением

Глава города Актау Ербол Избергенов отчитался перед населением о проделанной работе за девять месяцев текущего года, где остановился на основных показателях социально-экономического развития и поделился планами на 2023 год, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Основная часть встречи прошла в формате диалога «Вопрос-ответ», где были даны ответы на вопросы и выслушаны предложения жителей.

- В целях эффективного использования времени хочу уделить на доклад 1/4 часть времени нашей встречи, остальное – диалогу в формате «Вопрос-ответ». Для 100% проведения обстоятельного разговора между властью и населением после встречи здесь же пройдёт «Приём граждан», где ответственные лица различных структурных подразделений, представители правоохранительных органов готовы лично выслушать каждого и проконсультировать по тем или иным вопросам, - сказал аким города.

На встрече аким отметил, что в целях обеспечения населения теплом в городе построены две котельные, для создания комфортных условий образовательного процесса ввели в эксплуатацию одну государственную и семь частных школ, для поддержки здорового образа также больше внимания уделяется спортивной инфраструктуре во дворах. Так на 90 процентов окончены работы по строительству 10 спортивных и детских площадок.

- В целях обеспечение безопасности путём освещения улиц установлено 280 опор уличного освещения. Для создания условий для пассажиров общественного транспорта в городе автобусный парк обновлен на 100 процентов. В целях проведения работ по озеленению и своевременному поливу города заключен договор с ТОО «Green city» на пять лет. Также установлены пандусы на девяти из 18 автобусных остановок, - сказал Ербол Избергенов.

Аким остановился на вопросах экономического развития города и строительстве социальных объектов, а также занятости.

- Хочу отметить, что до конца года будет введено в эксплуатацию студенческое общежитие на 500 мест. Что касается занятости населения, то за девять месяцев 2022 года по городу создано всего 6301 рабочее место, из них 4357 постоянных рабочих мест, - сказал аким города.

Горожане также могли озвучить свои вопросы в ходе личного приёма. Аким города поручил руководителям отделов оказать содействие в решении проблем граждан в рамках закона.



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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:38
Щит! Почему о данном мероприятии не сообщают заранее, а только после того как прошло? Сам же аким типа открытый и даже хотел фонд органзовать, а проводя встречу с населением, последние как бы не в курсе. Судя по свободным местам, народу было мало, но полагаю многие хотели бы задать вопросы акиму. Хотя бы по тому же "заключен договор с ТОО «Green city» на пять лет - а аким знает об отзывах горожан о работе этой компании уже в первом сезоне? Если Да, то чем руковдствуются выбирая эту Копманию? И куча подобных вопросов, но видать отвечать на не удобные вопросы плана не было, так для галочки как обычно. Мир всем!
 
 

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