В Актау прошла отчётная встреча акима города с населением

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

Основная часть встречи прошла в формате диалога «Вопрос-ответ», где были даны ответы на вопросы и выслушаны предложения жителей.



- В целях эффективного использования времени хочу уделить на доклад 1/4 часть времени нашей встречи, остальное – диалогу в формате «Вопрос-ответ». Для 100% проведения обстоятельного разговора между властью и населением после встречи здесь же пройдёт «Приём граждан», где ответственные лица различных структурных подразделений, представители правоохранительных органов готовы лично выслушать каждого и проконсультировать по тем или иным вопросам, - сказал аким города.



На встрече аким отметил, что в целях обеспечения населения теплом в городе построены две котельные, для создания комфортных условий образовательного процесса ввели в эксплуатацию одну государственную и семь частных школ, для поддержки здорового образа также больше внимания уделяется спортивной инфраструктуре во дворах. Так на 90 процентов окончены работы по строительству 10 спортивных и детских площадок.



- В целях обеспечение безопасности путём освещения улиц установлено 280 опор уличного освещения. Для создания условий для пассажиров общественного транспорта в городе автобусный парк обновлен на 100 процентов. В целях проведения работ по озеленению и своевременному поливу города заключен договор с ТОО «Green city» на пять лет. Также установлены пандусы на девяти из 18 автобусных остановок, - сказал Ербол Избергенов.



Аким остановился на вопросах экономического развития города и строительстве социальных объектов, а также занятости.



- Хочу отметить, что до конца года будет введено в эксплуатацию студенческое общежитие на 500 мест. Что касается занятости населения, то за девять месяцев 2022 года по городу создано всего 6301 рабочее место, из них 4357 постоянных рабочих мест, - сказал аким города.



Горожане также могли озвучить свои вопросы в ходе личного приёма. Аким города поручил руководителям отделов оказать содействие в решении проблем граждан в рамках закона.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.