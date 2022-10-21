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Опубликовано: Сегодня, 15:44

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В Актау прошел фестиваль жыршы «Жырлансын ел бірлігі»

В Доме Дружбы в Актау в соответствии с планом мероприятий по реализации дорожной карты партии «Аманат» «Путь перемен, жизнь, достойная каждого гражданина» прошел республиканский фестиваль жыршы «Жырлансын ел бірлігі», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Основная цель фестиваля – поддержка местных исполнителей, пропаганда искусства жанра жыр-жырау с участием республиканских школ мастерства, представляющих собой оригинальный бренд республики, а также поддержка творчества талантливой молодежи.

В фестивале приняли участие 15 музыкантов из пяти исполнительских школ республики: Мангистауской, Сырдарьинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Аркалинской.

В рамках фестиваля жыршы «Жырлансын ел бірлігі» была представлена выставка домбр известных жыршы, жырауы Мангистау, хранящихся в фонде Мангистауского областного историко-краеведческого музея им.Абиша Кекилбаева. В частности, зрителями стали музыкальные инструменты Мурын жырау, Карасай жырау, Кайыпа Корабайулы, Саттыгула Жангабылулы, Шамыгула Ибраимулы, Мурата Ускенбаева и др.

В завершение фестиваля заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев поблагодарил участников фестиваля и поздравил их от имени главы региона, отметив, что во все времена жыршы, жырауы в своих произведениях прославляли народных героев и призывали страну к единству.

Фестиваль, собравший представителей разных школ, исполнителей жыр-жырау, будет продолжен и в дальнейшем.




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В Актау прошел фестиваль жыршы «Жырлансын ел бірлігі»


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