Военно-морские силы Казахстана пополнились новобранцами

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Молодых призывников встречали в сопровождении военного оркестра. Будущим морякам был представлен командный состав подразделения, рассказана история воинской части, в которой им предстоит служить.
Первоначально новобранцы проходят месячный курс общевойсковой подготовки по основным учебным предметам. Занятия проводят наиболее опытные и подготовленные офицеры и старшины.
– Я приехал из Павлодарской области, чтобы выполнить свой гражданский долг, потому что считаю, что защита Родины-почетная обязанность каждого мужчины. Я стараюсь с честью нести титул военного моряка. Думаю, год пройдёт в мгновение ока, быстро, а главное, чтобы научиться чему – то полезному, - сказал новобранец Аян Масыкбаев.
После курса молодого бойца и церемонии принесения военной присяги, моряки будут служить на боевых кораблях в различных дивизионах кораблей ВМФ.
Первоначально новобранцы проходят месячный курс общевойсковой подготовки по основным учебным предметам. Занятия проводят наиболее опытные и подготовленные офицеры и старшины.
– Я приехал из Павлодарской области, чтобы выполнить свой гражданский долг, потому что считаю, что защита Родины-почетная обязанность каждого мужчины. Я стараюсь с честью нести титул военного моряка. Думаю, год пройдёт в мгновение ока, быстро, а главное, чтобы научиться чему – то полезному, - сказал новобранец Аян Масыкбаев.
После курса молодого бойца и церемонии принесения военной присяги, моряки будут служить на боевых кораблях в различных дивизионах кораблей ВМФ.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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