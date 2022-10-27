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Опубликовано: Сегодня, 12:03

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Военно-морские силы Казахстана пополнились новобранцами

На военно-морскую базу Актауского гарнизона,проехав поездом более 3 тыс. км, прибыл первый поток призывников из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Молодых призывников встречали в сопровождении военного оркестра. Будущим морякам был представлен командный состав подразделения, рассказана история воинской части, в которой им предстоит служить.

Первоначально новобранцы проходят месячный курс общевойсковой подготовки по основным учебным предметам. Занятия проводят наиболее опытные и подготовленные офицеры и старшины.

– Я приехал из Павлодарской области, чтобы выполнить свой гражданский долг, потому что считаю, что защита Родины-почетная обязанность каждого мужчины. Я стараюсь с честью нести титул военного моряка. Думаю, год пройдёт в мгновение ока, быстро, а главное, чтобы научиться чему – то полезному, - сказал новобранец Аян Масыкбаев.

После курса молодого бойца и церемонии принесения военной присяги, моряки будут служить на боевых кораблях в различных дивизионах кораблей ВМФ.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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