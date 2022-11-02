Кто может воспользоваться услугой инватакси в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Воспользоваться инватакси могут слабовидящие, нуждающиеся в услугах индивидуального помощника, инвалиды 1-й группы. Также инвалиды 1,2 группы с поражением опорно двигательного аппарата, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица.



Куда обращаться?



В Актауский городской центр оказания специальных услуг





Какие документы нужны?



1) Заявление (в произвольной форме);

2) Удостоверение личности;

3) Заключение медицинской организации по форме 026у ВКК (врачебно-консультационная комиссия);

4) Справка по инвалидности;





Заявка на получения услуг инватакси подается по телефонам: 42-94-51, 8(700)430 90 58, 8(700)430 90 59

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.