Кто может воспользоваться услугой инватакси в Актау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Воспользоваться инватакси могут слабовидящие, нуждающиеся в услугах индивидуального помощника, инвалиды 1-й группы. Также инвалиды 1,2 группы с поражением опорно двигательного аппарата, инвалиды-колясочники, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица.
Куда обращаться?
В Актауский городской центр оказания специальных услуг
Какие документы нужны?
1) Заявление (в произвольной форме);
2) Удостоверение личности;
3) Заключение медицинской организации по форме 026у ВКК (врачебно-консультационная комиссия);
4) Справка по инвалидности;
Заявка на получения услуг инватакси подается по телефонам: 42-94-51, 8(700)430 90 58, 8(700)430 90 59
Куда обращаться?
В Актауский городской центр оказания специальных услуг
Какие документы нужны?
1) Заявление (в произвольной форме);
2) Удостоверение личности;
3) Заключение медицинской организации по форме 026у ВКК (врачебно-консультационная комиссия);
4) Справка по инвалидности;
Заявка на получения услуг инватакси подается по телефонам: 42-94-51, 8(700)430 90 58, 8(700)430 90 59
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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