Известный Мангистауский боксер Ердос Жанабергенов проголосовал вместе с семьей

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По словам спортсмена, сегодняшние выборы важны для завтрашнего дня страны.Поэтому каждый казахстанец должен использовать свой голос на пути к созданию светлого будущего.



"В этом году проходят внеочередные президентские выборы.При этом я вместе со своей семьей принял важное решение и сделал выбор.Уверен, что сегодняшние выборы будут способствовать дальнейшему процветанию независимой страны", - сказал спортсмен Ердос Жанабергенов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.