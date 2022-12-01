В Актау студенты высказались о семейно-бытовом насилии

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Организовано мероприятие отделом внутренней политики и развития языков города Актау, а в качестве спикеров пригласили сотрудников правоохранительных органов, которые с семейно-бытовым насилием имеют дело практически каждый день.



Полицейские пояснили, что само понятие бытового насилия это умышленное противоправное деяние одного человека в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого или же других, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания.



Специалисты привели примеры из реальной жизни, рассказали, как действовать, чтобы не стать жертвой насилия, выслушали мнение самих студентов. Примечательно, что молодежь проявила активность в обсуждении темы.



- Думаю, что споры по разным вопросам вспыхивают в любой семье. Когда аргументов не хватает, на их место приходят эмоции и возникает конфликт. Раздраженный человек бросается с кулаками на жену или кого-то другого. Компромисс, который удовлетворит всех, люди часто искать не умеют или не хотят, а жертва – она позволяет себя угнетать. Наверное, это люди с низкой самооценкой, неуверенные в себе. Потому надо работать над собой, - высказался один из студентов.



По словам правоохранителей, жертвами насилия в Актау, собственно, как по всему миру, чаще становятся женщины и дети. Потому акция носит название «16 дней без насилия в отношении женщин и детей». Специалисты объясняют, почему именно 16 дней – дело в том, что 25 ноября Международный день ликвидации насилия по отношению к женщинам, а 10 декабря - Международный день защиты прав человека, и было решено выделить эти 16 дней. Правоохранители добавляют, что, конечно, насилие нельзя терпеть и говорить об этом надо все остальные дни. Акции же предназначены для того, чтобы о проблеме не забывали.



Ранее сообщалось, что в текущем году в сфере семейно-бытовых отношений в Мангистауской области совершено 18 преступлений. 2590 лицам вынесены защитные предписания, за неисполнение наложенных ограничений привлечен к ответственности 81 человек.



Напомним также, что в Актау функционирует Центр оказания специальных социальных услуг №2. Он расположен в 1А микрорайоне, здание №5А.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.