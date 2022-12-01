Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Декабря
0...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.9 KZT
  • €1 = 485.64 KZT
  • 1 RUB = 7.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:02

Просмотров: 75

В Актау студенты высказались о семейно-бытовом насилии

Акция по защите женщин от семейно-бытового насилия продолжается в Актау. Специалисты встречаются со студентами, чтобы выслушать их мнение и разъяснить ситуацию по указанной проблеме, передает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Организовано мероприятие отделом внутренней политики и развития языков города Актау, а в качестве спикеров пригласили сотрудников правоохранительных органов, которые с семейно-бытовым насилием имеют дело практически каждый день.

Полицейские пояснили, что само понятие бытового насилия это умышленное противоправное деяние одного человека в сфере семейно-бытовых отношений в отношении другого или же других, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания.

Специалисты привели примеры из реальной жизни, рассказали, как действовать, чтобы не стать жертвой насилия, выслушали мнение самих студентов. Примечательно, что молодежь проявила активность в обсуждении темы.

- Думаю, что споры по разным вопросам вспыхивают в любой семье. Когда аргументов не хватает, на их место приходят эмоции и возникает конфликт. Раздраженный человек бросается с кулаками на жену или кого-то другого. Компромисс, который удовлетворит всех, люди часто искать не умеют или не хотят, а жертва – она позволяет себя угнетать. Наверное, это люди с низкой самооценкой, неуверенные в себе. Потому надо работать над собой, - высказался один из студентов.

По словам правоохранителей, жертвами насилия в Актау, собственно, как по всему миру, чаще становятся женщины и дети. Потому акция носит название «16 дней без насилия в отношении женщин и детей». Специалисты объясняют, почему именно 16 дней – дело в том, что 25 ноября Международный день ликвидации насилия по отношению к женщинам, а 10 декабря - Международный день защиты прав человека, и было решено выделить эти 16 дней. Правоохранители добавляют, что, конечно, насилие нельзя терпеть и говорить об этом надо все остальные дни. Акции же предназначены для того, чтобы о проблеме не забывали.

Ранее сообщалось, что в текущем году в сфере семейно-бытовых отношений в Мангистауской области совершено 18 преступлений. 2590 лицам вынесены защитные предписания, за неисполнение наложенных ограничений привлечен к ответственности 81 человек.

Напомним также, что в Актау функционирует Центр оказания специальных социальных услуг №2. Он расположен в 1А микрорайоне, здание №5А.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика