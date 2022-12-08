Аким города Актау встретился с жителями

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Львиная доля вопросов в обращениях граждан связаны с отсутствием воды в квартирах.



- Как вы знаете, оборудование на МАЭК устарело. В настоящее время ведутся водосборные работы в резервуарах. Я неоднократно обращался к жителям. В настоящее время в городе ограничена подача горячей воды. После того, как будет набрано необходимое количество воды, приступим к ремонту установки. Проводятся все необходимые работы для обеспечения жителей горячей водой в кратчайшие сроки, - сказал в своем выступлении аким города.



Кроме того, на встрече жители затронули вопросы социального, жилищного, дорожного, общественного транспорта.



На встречу пришли более 200 жителей, в том числе 43 жителя с личными проблемами. Кроме того, около 100 жителей приняли участие во встрече онлайн.



Для 100% проведения обстоятельного разговора между властью и населением после встречи прошел прием граждан, где аким города, а также ответственные лица различных структурных подразделений лично выслушали каждого и проконсультировали по тем или иным вопросам.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.