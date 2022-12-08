Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Декабря
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.17 KZT
  • €1 = 495.5 KZT
  • 1 RUB = 7.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 283

Аким города Актау встретился с жителями

Аким Актау Ербол Избергенов встретился с жителями города. Традиционно, в целях эффективного использования времени с согласия жителей было решено провести встречу в формате «вопрос-ответ», сообщает ЦОК со ссылкой на пресс-службу города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Львиная доля вопросов в обращениях граждан связаны с отсутствием воды в квартирах.

- Как вы знаете, оборудование на МАЭК устарело. В настоящее время ведутся водосборные работы в резервуарах. Я неоднократно обращался к жителям. В настоящее время в городе ограничена подача горячей воды. После того, как будет набрано необходимое количество воды, приступим к ремонту установки. Проводятся все необходимые работы для обеспечения жителей горячей водой в кратчайшие сроки, - сказал в своем выступлении аким города.

Кроме того, на встрече жители затронули вопросы социального, жилищного, дорожного, общественного транспорта.

На встречу пришли более 200 жителей, в том числе 43 жителя с личными проблемами. Кроме того, около 100 жителей приняли участие во встрече онлайн.

Для 100% проведения обстоятельного разговора между властью и населением после встречи прошел прием граждан, где аким города, а также ответственные лица различных структурных подразделений лично выслушали каждого и проконсультировали по тем или иным вопросам.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика