До конца года в Мангистау закупят 120 новых автобусов

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

На заседании обсудили вопрос обновления автобусного парка, состояние которого изношено на 60 процентов. Планируется приобрести 120 автобусов, которые будут курсировать по областному центру и в районах.



В целях обеспечения безопасности, удобства и качества пассажирских перевозок в области АО «СПК «Каспий» предлагает закупить автобусы отечественного производства. Благодаря обновлению автобусного парка в регионе создадут 460 новых рабочих мест.



Аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализация проекта по обновлению автобусного парка не только создаст комфортные условия для населения, но и будет способствовать развитию машиностроительной отрасли страны.



- Повышение качества услуг общественного транспорта - один из актуальных вопросов, стоящих на повестке дня. Со стороны жителей часто возникают нарекания по поводу работы перевозчиков. Необходимо рассмотреть вопрос покупки общественного транспорта во все районы области. Я уверен, что они будут пользоваться большим спросом у сельчан, - отметил Нурлан Ногаев.



Автобусы отечественного производства собираются в Карагандинской области. Экологически чистый продукт, работает на метане.



Планируется запустить автобусы на районные направления Актау-Батыр 2-Актау, Актау-Жетыбай-Актау, Актау-Курык-Актау и Актау-Таучик-Актау.



На Мунайлинские внутрирайонные маршруты Мангистау-Батыр-Мангистау и Мангистау-Баянды-Мангистау. Планируется открытие новых регулярных маршрутов №1, №6, №9 города Актау. Кроме того, в рамках проекта предусматривается обеспечение маршрутов Актау-Бейнеу-Актау, Актау-Жанаозен-Актау новым общественным транспортом.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.