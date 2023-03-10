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Опубликовано: Сегодня, 14:30

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В Актау стартует сезон субботников

В Актау с 18 марта по 20 мая стартует марафон по наведению санитарного порядка и благоустройству.

Фото центра общественных коммуникаций
В Актау начинается сезон субботников, сообщает центр общественных коммуникаций со ссылкой на акимат города.

- Мы приглашаем принять участие в наведении порядка в городе своих коллег, рядовых граждан, предпринимателей, работников компаний и предприятий. Перед нами будет стоять задача - очистить от мусора дворы и улицы, а также провести работы по благоустройству территории. Только вместе мы сможем превратить наш любимый город в красивый и чистый город, - рассказал Бахтияр Максатов, заведующий сектором городского отдела ЖКХ.

В течение двух месяцев в обозначенных местах будут проведены очистительные работы, а также побелка деревьев.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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