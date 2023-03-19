В Мангистау в день выборов общественный транспорт обслуживает население бесплатно

Бесплатный проезд организован на маршрутах №103, 104, 105, 106, 107, а также на автобусах, работающих по направлениям: Актау-Кызылтобе-2-Актау, Актау-Батыр-Актау, Актау-Акшукур-Актау, Актау-Саин Шапагатов-Актау.



- Сегодня общественный транспорт предоставляет пассажирам бесплатные услуги. Избиратели могут бесплатно добраться до своих избирательных участков, - проинформировал Адайбек Калиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.



По его словам, 22 марта в день празднования Наурыза проезд в общественном транспорте по этим же маршрутам также будет бесплатным для населения.



Жители города выразили властям свою благодарность. По словам жительницы Актау Айгуль Максымовой, это очень правильное решение для жителей в день выборов.



- Утром добралась бесплатно на автобусе до избирательного участка. Поскольку это выходной день, поехала на автобусе №105, чтобы навестить родственников. Водитель общественного транспорта сообщил, что проезд в честь сегодняшнего дня выборов является бесплатным. Очень обрадовалась, - говорит Айгуль Максымова.