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Опубликовано: Сегодня, 10:00

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В Мангистау в день выборов общественный транспорт обслуживает население бесплатно

В день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов в области осуществляется бесплатный проезд на общественном транспорте в нескольких направлениях, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Бесплатный проезд организован на маршрутах №103, 104, 105, 106, 107, а также на автобусах, работающих по направлениям: Актау-Кызылтобе-2-Актау, Актау-Батыр-Актау, Актау-Акшукур-Актау, Актау-Саин Шапагатов-Актау.

- Сегодня общественный транспорт предоставляет пассажирам бесплатные услуги. Избиратели могут бесплатно добраться до своих избирательных участков, - проинформировал Адайбек Калиев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

По его словам, 22 марта в день празднования Наурыза проезд в общественном транспорте по этим же маршрутам также будет бесплатным для населения.

Жители города выразили властям свою благодарность. По словам жительницы Актау Айгуль Максымовой, это очень правильное решение для жителей в день выборов.

- Утром добралась бесплатно на автобусе до избирательного участка. Поскольку это выходной день, поехала на автобусе №105, чтобы навестить родственников. Водитель общественного транспорта сообщил, что проезд в честь сегодняшнего дня выборов является бесплатным. Очень обрадовалась, - говорит Айгуль Максымова.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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