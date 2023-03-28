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Опубликовано: Сегодня, 19:05

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Актауские военнослужащие заняли призовое место в конкурсе лучших снайперов

Актауские военнослужащие заняли I место в конкурсе «Лучший снайперский батальон» Вооружённых сил Казахстана, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Соревнования «Снайперский батальон» между подразделениями Сухопутных войск и десантно-штурмовых войск страны прошёл в соответствии с планом боевой подготовки на 2023 учебный год.

Личный состав подразделений, включая военнослужащих срочной службы на полигонах и учебных центрах Вооружённых сил, выполнил контрольные и учебные стрельбища из штатного и огнестрельного оружия, а также нормативы огневой подготовки и военной топографии.

Победители были определены в двух номинациях. Первый из них проходил между механизированными, танковыми, десантно-штурмовыми, штурмовыми, мотострелковыми, десантно-штурмовыми механизированными, танковыми, и штурмовыми батальонами, второй-между танковыми батальонами механизированных, танковых, штурмовых и морских пехотных формирований.

По итогам соревнований среди мотострелковых (десантно-штурмовых) батальонов первое место заняли два мотострелковых батальона Усть-Каменогорского гарнизона, второе место- мотострелковый батальон Карагандинского гарнизона, третье место - два десантно-штурмовых батальона Кунаевского гарнизона.

Среди танковых батальонов первое место занял танковый батальон бригады морской пехоты Актауского гарнизона, второе место - танковый батальон Аягозского гарнизона, третье место - танковый батальон Шымкентского гарнизона.

Судейская коллегия, в составе которой были опытные офицеры органов военного управления, Сухопутных войск и военно-учебных заведений, оценила уровень освоения командирами подразделений навыков решения комплексных огневых задач и полевых навыков военнослужащих.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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