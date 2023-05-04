Второй сезон футбольного социального проекта для молодёжи Super bol стартовал в Актау

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Второй этап спортивного проекта Super bol проходит на стадионе «Жас канат». В церемонии открытия приняли участие аким области Нурлан Ногаев, представители управления физической культуры и спорта, любители спорта, также участников кастинга пришли поддержать их близкие.Отборочные игры пройдут в 14 регионах Казахстана. Финальный отбор состоится в Алматы, где кастинг пройдут 50 человек в возрасте 16-24 лет, 25 из которых отправятся на базу, оставшиеся будут находиться в резерве. Там, вместе с профессиональными тренерами и футболистами участники реалити-шоу будут задействованы в тренировочном процессе.По словам организаторов проекта, для многих прошлогодний проект стал путёвкой в спорт.- Девять футболистов заключили контракт с профессиональными клубами, большое количество ребят тренировались на базе национальной сборной и получили уникальный профессиональный опыт, - сообщил генеральный менеджер проекта Super bol, Давид Лория.Глава региона Нурлан Ногаев выразил надежду, что мангистауские спортсмены пройдут отборочный тур.- Пусть эти соревнования выявят настоящих победителей — людей истинной храбрости, большого упорства. Верьте в себя, стремитесь к успеху, и обязательно всё получится! У вас есть все шансы стать профессионалами, подписать контракт и осуществить свою мечту. Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию молодёжи. Важно развивать массовый спорт среди представителей молодёжи. Нет в спорте гладкой дороги. Очевидно, что не все пройдут в финал, но такие спортивные состязания укрепляют в человеке силу духа и развивают мотивацию, - сказал Нурлан Ногаев.Напомним, в 2022 году первый сезон проекта Super bol прошёл в восьми регионах, а в этом году он будет организован в 14 регионах страны. Главным тренером проекта стал олимпийский чемпион по футболу Евгений Яровенко.В прошлом году желание участвовать в первом этапе сезона изъявили около 600 спортсменов из Мангистау, среди них 11 спортсменов были отобраны для участия в финальных соревнованиях.Данный проект реализуется при поддержке президентского фонда поддержки талантов Dara и инвестиционной компании Freedom Broker.