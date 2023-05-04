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Опубликовано: Сегодня, 16:23

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Второй сезон футбольного социального проекта для молодёжи Super bol стартовал в Актау

4 мая в спортивном комплексе «Жас Канат» начался второй этап сезона проекта Super bol. Главная цель проекта заключается в отборе талантов среди молодёжи, у которой нет профессионального контракта, и предоставлении им возможности тренироваться вместе с профессионалами в течение двух месяцев, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото Центра общественных коммуникаций
Второй этап спортивного проекта Super bol проходит на стадионе «Жас канат». В церемонии открытия приняли участие аким области Нурлан Ногаев, представители управления физической культуры и спорта, любители спорта, также участников кастинга пришли поддержать их близкие.

Отборочные игры пройдут в 14 регионах Казахстана. Финальный отбор состоится в Алматы, где кастинг пройдут 50 человек в возрасте 16-24 лет, 25 из которых отправятся на базу, оставшиеся будут находиться в резерве. Там, вместе с профессиональными тренерами и футболистами участники реалити-шоу будут задействованы в тренировочном процессе.

По словам организаторов проекта, для многих прошлогодний проект стал путёвкой в спорт.

- Девять футболистов заключили контракт с профессиональными клубами, большое количество ребят тренировались на базе национальной сборной и получили уникальный профессиональный опыт, - сообщил генеральный менеджер проекта Super bol, Давид Лория.

Глава региона Нурлан Ногаев выразил надежду, что мангистауские спортсмены пройдут отборочный тур.

- Пусть эти соревнования выявят настоящих победителей — людей истинной храбрости, большого упорства. Верьте в себя, стремитесь к успеху, и обязательно всё получится! У вас есть все шансы стать профессионалами, подписать контракт и осуществить свою мечту. Стоит отметить, что президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию молодёжи. Важно развивать массовый спорт среди представителей молодёжи. Нет в спорте гладкой дороги. Очевидно, что не все пройдут в финал, но такие спортивные состязания укрепляют в человеке силу духа и развивают мотивацию, - сказал Нурлан Ногаев.

Напомним, в 2022 году первый сезон проекта Super bol прошёл в восьми регионах, а в этом году он будет организован в 14 регионах страны. Главным тренером проекта стал олимпийский чемпион по футболу Евгений Яровенко.

В прошлом году желание участвовать в первом этапе сезона изъявили около 600 спортсменов из Мангистау, среди них 11 спортсменов были отобраны для участия в финальных соревнованиях.

Данный проект реализуется при поддержке президентского фонда поддержки талантов Dara и инвестиционной компании Freedom Broker.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Второй сезон футбольного социального проекта для молодежи Super bol стартовал в Актау


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