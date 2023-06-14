Жителям Каракиянского района  разъяснили меры безопасности на воде

Информационно-разъяснительную работу провели заместитель акима села Курык Сыдиык Есенкельдыулы, инженер районного отдела по чрезвычайным ситуациям Данияр Башигул, сотрудники районного отдела полиции, пожарной части №7 и оперативно-спасательного отряда.



Отдыхающим и предпринимателям, оказывающим услуги на морском побережье села Курык, было дано представление о требованиях по соблюдению мер безопасности, запрете на купание в необорудованных местах, употреблению алкогольной продукции, купанию в состоянии алкогольного опьянения и оставлении детей без присмотра.



- С каждым годом с началом купального сезона количество отдыхающих на побережье Каспийского моря резко увеличивается. В связи с этим необходимо строго контролировать детей. Купание без присмотра родителей не допускается, - отмечают специалисты.