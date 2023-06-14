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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 17:31

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Жителям Каракиянского района  разъяснили меры безопасности на воде

Жителям Каракиянского района разъяснили меры предосторожности при плавании в море, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Информационно-разъяснительную работу провели заместитель акима села Курык Сыдиык Есенкельдыулы, инженер районного отдела по чрезвычайным ситуациям Данияр Башигул, сотрудники районного отдела полиции, пожарной части №7 и оперативно-спасательного отряда.

Отдыхающим и предпринимателям, оказывающим услуги на морском побережье села Курык, было дано представление о требованиях по соблюдению мер безопасности, запрете на купание в  необорудованных местах, употреблению алкогольной продукции, купанию в состоянии алкогольного опьянения и оставлении детей без присмотра.

- С каждым годом с началом купального сезона количество отдыхающих на побережье Каспийского моря резко увеличивается. В связи с этим необходимо строго контролировать детей. Купание без присмотра родителей не допускается, - отмечают специалисты.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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